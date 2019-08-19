В Британии демонтировали старую угольную электростанцию - взрыв оставил без света 50 тысяч домов (видео)

В результате взрыва элементы станции попали в линии электропередач, что привело к отключению света в 49 000 домов.

В британском Оксфордшире демонтировали градирни старой угольной электростанции Дидкот.

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Как сообщает BBC, утром 18 августа жители наблюдали за демонтажем башен электростанции. Башни высотой 114,3 м были разрушены контролируемым взрывом. Однако, через несколько секунд после падения третьей башни, произошло возгорание линии электропередач, которое привело к отключению света в 49 000 домов.

Как заявили в Шотландских и Южных электрических сетях (SSEN), материалы, связанные со сносом, попали в воздушные линии электропередач – это и послужило причиной отключения. В течение часа электроснабжение было восстановлено.

Станция в Дидкоте прекратила работу в марте 2013 года. Первые три градирни демонтировали в 2014 году. Демонтаж остальных затянулся на несколько лет в связи со взрывом в 2016 году.

В 2003 году читатели журнала Country Life поставили станцию в Дидкоте на третье место среди самых уродливых объектов в Великобритании, а также тех, которые больше всего загрязняют окружающую среду. Станция неоднократно собирала под своими стенами митинги из «зеленых» партий.