В Украине ежегодно происходит около 400 рейдерских атак - OpenDataBot

Чаще всего рейдерские атаки происходят в Киеве и Киевской области.

В Украине ежегодно происходит около 400 рейдерских атак, большая часть из них приходится на Киев и Киевскую область.

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Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.

"Киев и Киевская область - лидеры по количеству рейдерских атак. За последние семь лет здесь произошло 1253 рейдерских захвата. На втором месте Днепропетровская область - 200 и Харьковская - 191", - сказано в сообщении.

Отмечается, что всего за последние семь лет в Украине произошло 3242 рейдерских атаки.

С 2014 года, количество рейдерских захватов ежегодно возрастало. И только за последние два года эта динамика немного улучшилась.

Наибольшее количество таких атак произошло в 2017 году - 724. Наименьшее количество зарегистрировано в 2014 году - 279 дел.

"Чтобы противодействовать рейдерским захватам, эксперты рекомендуют следить за статусом, имуществом и регистрационными данными своей компании", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. OpenDataBot - платформа для работы с государственными открытыми данными. Компания собирает, объединяет и анализирует данные основных публичных реестров страны.

Сервис работает в популярных мессенджерах - Telegram, Facebook Messenger, Skype, Viber и позволяет получить актуальную информацию о компании.