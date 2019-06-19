Кабмин добавил денег на аудит "Укроборонпрома"

В целом на проведение аудита правительство выделило 32,5 млн грн.

Кабинет министров дополнительно выделил 500 тыс. грн на проведение аудита государственного концерна "Укроборонпром", таким образом увеличив сумму до 32,5 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.

Читайте также«Укроборонпром» следует вернуть под прямой контроль правительства – глава ВСК Рады

"Мы вынуждены были вносить изменения в решение об аудите "Укроборонпрома". Мы скорректировали цифру до 32,5 млн, и сейчас мы его (решение) окончательно принимаем. Я его подпишу. И аудиту международному финансовому "Укроборонпрому" быть", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Гройсман заявил, что правительство обяжет "Укроборонпром" в течение 10 дней определиться с исполнителем международного финансового аудита деятельности госконцерна.

22 мая правительство выделило "Укроборонпрому" 32 млн грн на возвратной основе, чтобы госконцерн провел финансовый аудит своей деятельности.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, а также принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более 100 предприятий ОПК Украины.