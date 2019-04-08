Компания Mars Inc создает инновационный хаб в сфере ухода за домашними питомцами Kinship

Цель Kinship - объединить яркие умы и инновационные компании из отрасли по уходу за домашними животными.

Мировой лидер в области товаров для здоровья и питания домашних животных компания Mars Inc объявила о создании подразделения Kinship – первой инновационной платформы для сотрудничества в сфере ухода за домашними питомцами.

Деятельность Kinship будет направлена на создание инновационных продуктов и компаний в направлениях здравоохранения, питания и научных исследований, способных изменить подходы к уходу за домашними животными. Среди трендов, приведших к созданию такой платформы - растущий спрос на новые и инновационные варианты ухода и лечения, возможности для индивидуальных решений в области питания, появление новых инструментов в сфере сбора и аналитики данных и открытия во многих научных областях, начиная от биологии микробиомов и заканчивая машинным обучением.

"Мы вдохновлены тем, что наше новое глобальное подразделение, Kinship, станет уникальной платформой для сотрудничества предпринимателей и инноваторов, которые вместе будет создавать новые продукты и услуги в духе нашей общей цели: создать лучший мир для домашних животных, - прокомментировал Пол Вейраух, президент Mars Petcare. В области больших данных, науки и связанных с ними технологий существуют необычайные возможности. Добавьте к ним ресурсы, охват и другие возможности мирового лидера отрасли, такого как компания Mars, и вместе мы сможем создать мощную силу, трансформирующую уход за домашними животными".

Kinship использует свою уникальную платформу для создания компаний, подобных Whistle Labs – производителю смарт-трекеров для домашних питомцев, Wisdom Health - мировому лидеру в области генетики домашних животных; а также для привлечения партнеров к трансформационным инициативам, таким как Pet Insight Project, крупнейшему в истории исследованию здоровья домашних животных.

"Цель Kinship - объединить яркие умы и инновационные компании из отрасли по уходу за домашними животными", - говорит Леонид Судаков, президент Kinship. "Мы хотим, чтобы Kinship стала уникальной платформой для сотрудничества, которая объединит основателей компаний, инноваторов и отраслевых партнеров, и даст им возможность поделиться своими амбициями, получить доступ к лучшим талантам и опыту, а также открыть захватывающие возможности в сфере ухода за домашними животными".

Партнеры Kinship получат доступ к экспертам Kinship и Mars Petcare, собранным большим данным и аналитике, а также к инструментам финансирования, среди которых: Pet Project, питчинг-мероприятие для стартапов, первый акселератор в сфере ухода за животными Leap Venture Studio и венчурный фонд Companion Fund, с капиталом в 100 млн долларов США.