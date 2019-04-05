Компания Ахметова присвоила здание в центре столицы - прокуратура

Киевэнерго подозревают в незаконном завладении коммунальной насосной станцией №4.

Должностные лица "Киевэнерго" и другие подозреваются в завладении коммунальной насосной станцией № 4 в Печерском районе Киева.

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Об этом сообщают "Наші Гроші" со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева от 15 февраля.

По данным столичной прокуратуры, в феврале 2017 года частный нотариус с нарушением оформила право собственности на насосную станцию (общая площадь 2854 квадратных метров) на компанию "Киевэнерго". В декабре того же года станцию продали ДТЭК Сервис за 14 миллионов гривень. Здание находится на коммунальной участке, площадью 0,36 га по ул. Кургановская 4 в центре Киева.

Следователи утверждают, что никаких решений об отчуждении насосной станции Киевсовет не принимал. Кроме того, в уставный фонд "Киевэнерго" она тоже не передавалась.

В 2005 году "Киевэнерго" уже подавало пакет документов в Главное управление коммунальной собственности Киева для оформления свидетельства о праве собственности на насосную станцию ​​№ 4, однако получило отказ в связи с отсутствием оснований для таких действий.

14 февраля 2019 года прокурор признал насосную станцию № 4 вещественным доказательством, а на следующий день арестовал ее и запретил любые действия, связанные с ее отчуждением или распоряжением.

Прокуратура также подала иск в Хозсуд Киева с требованием отменить решение нотариуса о регистрации права собственности на насосную станцию за "Киевэнерго", признать недействительным договор о продаже станции ДТЭК Сервис, а также отменить регистрацию права собственности на здание за этой фирмой. Рассмотрение назначено на 18 апреля этого года.

Учредителями ДТЭК Сервис является DTEK B.V. (99,99%) Рината Ахметова и ООО Первый советник (0,01%), основателем которого является Анатолий Шкурка. "Киевэнерго" также контролирует Ахметов.

Насосная станция №4 обеспечивает теплоснабжение 1176 потребителей столицы, среди которых 9 школ, 10 детских садов, 18 лечебных заведений, 261 жилой дом и 878 других потребителей центральной части Киева, в частности ряд государственных учреждений.