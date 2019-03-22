Верховный суд направил на новое рассмотрение дело о возврате государству титанового завода Фирташа

В САП подчеркнули, что такое решение суда создает риски полного уничтожения материально-технической базы предприятия и прямой угрозы экономической безопасности и обороноспособности Украины.

Решением Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда дело о возвращении в собственность государству Запорожского титано-магниевого комбината направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Согласно сообщению, суд отменил решение Хозяйственного суда Запорожской области от 9 июля 2018 года, которым был полностью удовлетворен иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры в интересах государства к компании "Толексис Трейдинг Лимитед" и ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" о расторжении договора об учреждении этого общества и возвращении государству цельного имущественного комплекса комбината, а также постановление Центрального апелляционного хозяйственного суда от 12 декабря 2019 года.

«То есть своим решением суд частично удовлетворил кассационные жалобы ответчиков и, несмотря на приведенные прокурорами обоснованные возражения против поданных жалоб, решил направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Мотивы такого решения, учитывая объявления только его резолютивной части, пока неизвестны и будут в полной мере оценены Специализированной антикоррупционной прокуратурой после ознакомления с полным текстом», - сказано в сообщении.

«Однако такой результат кассационного рассмотрения дела вызывает не только удивление, принимая во внимание, что все доводы ответчиков были учтены судами предыдущих инстанций и надлежащее обоснование их отклонения в соответствующих решениях, но и глубокое беспокойство из-за продолжения наращивания долговых обязательств текущим менеджментом предприятия, фактически подконтрольным частному инвестору в условиях полного бездействия и созерцательной позиции Фонда государственного имущества Украины как основателя и участника этого общества», - подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время в удовлетворении иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры не отказано, в то же время приведенным в нем доводам должна быть дана повторная оценка.

«Такой отсрочкой на неопределенный срок возврата комбината государству созданы риски полного уничтожения его материально-технической базы и прямой угрозы экономической безопасности и обороноспособности Украины. Прокуроры САП будут требовать скорейшего повторного рассмотрения иска с одновременным принятием мер, в том числе в рамках досудебного расследования, направленных на недопущение вывода активов предприятия, их хищения и растраты», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Центральный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб ответчиков на решение Хозяйственного суда Запорожской области, которым в июле был удовлетворен иск о расторжении договора об учреждении ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» и о возвращении имущества предприятия в госсобственность.

Справка УНИАН. ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. Около 90% продукции предприятия, используемой преимущественно в космической отрасли, реализуется на внешних рынках.

51% доля в уставном капитале общества находится в собственности государства.

В конце 2012 года компания «Толексис Трейдинг Лимитед», входящая в Group DF Дмитрия Фирташа, победила в конкурсе по отбору негосударственных участников ООО «ЗТМК» и в 2013 году получила 49% в уставном капитале предприятия.