В условиях ускорения инфляции, курсовых колебаний и глобальных экономических рисков сберечь стоимость денег не менее важно, чем заработать их. Украинцы, еще несколько лет назад почти безальтернативно полагавшиеся на гривневые депозиты, сегодня все чаще ищут альтернативные инструменты для защиты сбережений.

Как пишут журналисты издания "Фокус", которые опросили ведущих экспертов в сфере финансов, в 2024–2025 годах стал закономерным интерес к мультивалютным сбережениям, облигациям государственного займа, а также цифровым активам и золоту. Однако выбирать стоит взвешенно: не каждый популярный инструмент действительно защищает от обесценивания.

"Покрытие официальной инфляции, которая приблизилась к 15%, и отставание депозитных ставок от фактического темпа повышения потребительских цен и стоимости жизни, которые оцениваются в 17–20%, вообще трудно называть привлекательными условиями, а тем более инструментом получения пассивного дохода в гривне. Необходимость уплаты налогов с таких доходов делает депозиты заведомо проигрышными даже относительно ОВГЗ в случае почти сопоставимых номинальных ставок доходности. Доходность валютных депозитов остается символической и не способна покрыть риски связывания ликвидности", — рассказали "Фокусу" о популярных инструментах аналитики КИТ Group, одного из крупнейших операторов украинского рынка обмена валют.

Видео дня

Альтернативой депозитам эксперты называют государственные облигации. По словам аналитиков, "сегодня можно рассматривать краткосрочные вложения в гривневые инструменты на срок не более 1–4 месяцев. Это касается, в частности, и государственных облигаций". Такая стратегия позволит избежать валютных рисков и зафиксировать доходность на коротком горизонте.

"По ОВГЗ будет логической тактикой приобрести бумаги для "временной парковки" свободных денежных средств без валютных и курсовых рисков. Доходность ОВГЗ сейчас способна как минимум покрыть инфляцию. Более долгосрочные гривневые вложения, по нашему мнению, рискованы с учетом вероятного ускорения инфляции и возможного курсового сдвига во втором полугодии – вероятно, осенью", — отметили в КИТ Group.

Еще один тренд – рост спроса на евро. Из-за торговой политики США, изменения глобального баланса валют и ожидания ослабления доллара, евровалюта в апреле укрепила позиции не только на мировых рынках, но и в Украине. По словам экспертов КИТ Group, "в условиях глобальной политической неопределенности и структурного ослабления доллара оптимальной стратегией остается мультивалютный портфель".

"Мы видим тренд по росту спроса на евро — не только в Украине, но и в глобальном измерении. На практике это означает возможность использовать доллар в качестве валюты ликвидности либо хеджа, а евро – для длительных накоплений", – объясняют аналитики компании.

Что касается цифровых активов, то в КИТ Group считают, что "любой криптоактив — стейблкоины или классическая крипта — не замена привычным фиатным валютам, а дополнительный уровень валютной диверсификации и поддержания ликвидности своего портфеля сбережений". В частности, среди стейблкоинов эксперты советуют обратить внимание на USDC, имеющий привязку к доллару США.

Что касается золота, то, несмотря на его способность обновлять исторические максимумы, специалисты не считают его инструментом для быстрого заработка. "Инвестиции в золото — это прежде всего инструмент сохранения, а не прироста капитала. Его преимущество — защита от инфляции и валютных колебаний в долгосрочном горизонте (от пяти лет и более). Формирование "золотого запаса" в собственном портфеле сбережений уместно только после формирования резервов в классических валютах", — отметили аналитики КИТ Group.