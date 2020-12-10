Николаевский глиноземный завод осуществляет давление на частного исполнителя, который наложил арест на все движимое и недвижимое имущество, а также имущественные права предприятия на сумму более 9,2 миллиарда гривен во исполнение постановления Заводского районного суда Николаева от 23 ноября 2020 года.

Об этом заявляют экологические активисты «Стоп Шлам».

Ранее суд наложил арест в обеспечение иска экологической общественной организации «Стоп Шлам», которая обвиняет завод в нанесении ущерба экологии региона и здоровью местных жителей, пишет РБК-Украина.

Как сообщает «Стоп Шлам», спустя три дня после принудительного исполнения решения суда об аресте имущества НГЗ дисциплинарной комиссией частных исполнителей при Министерстве юстиции Украины, в отношении частного исполнителя Дмитрия Куличенко «неожиданно» было инициировано рассмотрение по делу 1996 года с целью лишить его лицензии.

Экологи расценивают такие действия как давление и попытку помешать выполнению обеспечения иска с целью избежания ответственности.

Ранее инициатива «Стоп шлам» подала иск на 9,2 млрд гривен в Заводской районный суд Николаева. По словам активистов организации, отходы производства НГЗ – красный шлам – являются одной из основных проблем экологии региона и угрожают Николаевской области экологической катастрофой. Суд принял решение наложить арест на имущество завода.

Николаевский глиноземный завод принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске.

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Автор: УНИАН