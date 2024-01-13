Сергей Фурса отметил, что тот факт, что у украинцев растет уровень доходов во время войны является уникальной ситуацию в мировой истории.

Инвестиционный банкир и финансовый эксперт Сергей Фурса считает, что базовый сценарий предусматривает продолжение динамики роста доходов в Украине.

"Экономика растет и это факт. Мы добавили около пяти процентов ВВП в предыдущем 2023 году. Возможно больше, надо будет дождаться уточненных данных. Рост экономики и доходов базируется на сохранении макрофинансовой стабильности, что является уникальным достижением во время войны, которое произошло благодаря поддержке западных партнеров", - сказал он в эфире телемарафона.

Эксперт также пояснил, что минимальный уровень заработной платы это тот уровень, с которого уплачиваются налоги. Таким образом, когда правительство увеличивает минимальную зарплату это заставляет тот бизнес, который платит зарплаты в "конвертах" больше платить официально. Поэтому, когда поднимается минимальная зарплата, то увеличиваются налоговые поступления.

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"Ожидания говорят о том, что зарплаты будут расти. При чем как номинальные так и реальные с учетом инфляции. Конечно мы во время войны можем дождаться любых непредвиденных обстоятельств, но базовый сценарий включает продолжение динамики роста доходов, что является уникальной ситуацией для мировой истории",-добавил Фурса.

Зарплаты в Украине - последние новости

25 декабря 2023 года стало известно, что по итогам третьего квартала 2023 года среднемесячная заработная плата составила 17 937 грн.

В 2024 году года планируется увеличить размер "минималки" в Украине. Произойдет это дважды. С 1 января 2024 года - "минималка" составит 7100 грн. при этом в 2023 году сумма равнялась 6800 грн. через несколько месяцев, в апреле 2024 года минимальная зарплата вырастет еще раз - до 8000 грн.

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