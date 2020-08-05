В НБУ подсчитали, сколько заробитчане прислали в Украину с начала года (инфографика)

В Украину больше всего средств поступило из США, Италии, Израиля, РФ, Германии.

По предварительным оценкам Национального банка Украины, в январе - июне 2020 году объем частных переводов официальными и неформальными каналами составил: в Украину из-за границы - 5365 млн долл. США в эквиваленте; из Украины за границу - 246 млн долл. США в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в ФБ.

"Ниже - мы проанализировали переводы через системы перевода средств. То есть без переводов, осуществленных на банковские счета или через карточные платежные системы или почтовые отделения", - отметили в НБУ.

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Сколько шлют

• 1187 млн ​​долл. США в эквиваленте или более, чем пятая часть от всех поступлений - именно столько отправлено в Украину. Это на 8% больше, чем в первом полугодии 2019 года. Средняя сумма одного перевода в Украину тоже немного выросла - с 355 до 374 долл. США (на 5,4%);

• 212 млн долл. США в эквиваленте отправлено за границу через системы перевода средств. По сравнению с аналогичным периодом 2019 объемы выросли на 26,2%. Этот популярный способ обеспечил более четырех пятых от всех частных переводов из Украины. На 29,1% выросла и средняя сумма одного перевода из Украины: 462 долл. США по сравнению с 358 долл. США в первом полугодии прошлого года.

Откуда поступают средства

Как отметили в НБУ популярные "коридоры" переводов почти не изменились:

в Украину больше всего средств поступило из США, Италии, Израиля, РФ, Германии;

из Украины более всего отправлено в РФ, Грузию, Азербайджан, Турцию, Польшу.

Увеличился и объем переводов в пределах Украины через системы перевода средств. 117938 млн грн или 4551 млн долл. США в эквиваленте - это на треть больше (на 31,3%), чем в прошлом году в первом полугодии.

Как украинцы передают средства

Как отметили в НБУ, более 78% переводов в пределах Украины обеспечивала тройка лидеров внутригосударственных систем:

• NovaPay (платежная организация ООО "ПОСТ ФИНАНС") - 45,12% переводов в пределах Украины;

• Почтовый перевод (платежная организация ОАО "Укрпочта") - 21,42% переводов в пределах Украины;

• Финансовый мир (платежная организация ООО "Украинская платежная система") - 11,89% переводов в пределах Украины.

Как менялись суммы переводов

С начала лета денежные переводы в Украину сократились на 8,5%.

За 2019 украинцы перевели 12 миллиардов долларов. В этом году ожидалось, что сумма переводов будет значительно меньше.

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