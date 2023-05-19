"Яндекс" зарегистрирован в Нидерландах, которые власти РФ считают "недружественной" страной.

Нидерландская компания Yandex NV получила предложение от российских миллиардеров Владимира Потанина и Вагита Алекперова о покупке контрольного пакета акций доминирующей в России поисковой системы "Яндекс".

Как сообщает Bloomberg, заявки направлены на получение как минимум 51% акций российского бизнеса "Яндекса", который оценивают примерно в 560-600 миллиардов рублей (от 7 до 7,5 миллиардов долларов).

Примечательно, что "Яндекс" зарегистрирован в Нидерландах, которые российские власти считают "недружественной" страной.

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Как говорится в материале, после вторжения России в Украину "Яндекс" оказался под сильным давлением как в РФ, так и за рубежом. Сейчас Yandex NV стремится избавиться от своего российского бизнеса.

По словам источников, Кремлю необходимо будет утвердить окончательную группу покупателей, поэтому решение совета директоров будет рассматриваться как рекомендация.

По словам источников, предложение Потанина объединяет группу инвесторов, в которую входят бывший владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович и российский государственный банк ВТБ. По их словам, к этой заявке может также присоединиться миллиардер Алексей Мордашов, а сталелитейный миллиардер Виктор Рашников отдельно выразил интерес к небольшому пакету.

Интерес к "Яндексу" возник, когда союзники Украины стремились изолировать российские деньги. Потанин находится под санкциями Великобритании и США, в то время как Абрамович находится под санкциями ЕС и Великобритании, а Алекперов стал мишенью Великобритании.

Война в Украине и "Яндекс"

В ноябре 2022 года сообщалось о том, что россияне удаляют с "Яндекс-карты" дома, которые сносят в оккупированном Мариуполе.

30 декабря 2022 года сооснователь и бывший генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож сообщил о своем уходе из компании. Волож попал под европейские санкции в начале июня 2022 года. Вскоре после этого сооснователь компании покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний "Яндекса", а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы.

30 января 2023 года появилсь информация о том, что утечка из "Яндекс" показала, как поисковик защищает "бункерного деда". Поисковик отбирал контент, связанный с Путиным, используя алгоритмы для цензурирования детского порно.

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