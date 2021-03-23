Ученый поддерживает стремление государства привлечь амнистированные средства в экономику страны и сам постоянно выступает с соответствующими инициативами.

Доцент Университета государственной фискальной службы Украины, кандидат юридических наук Андрей Гмырин в авторском блоге на портале Экономическая правда анализирует последние законодательные инициативы по легализации теневых капиталов.

Ученый поддерживает стремление государства привлечь амнистированные средства в экономику страны и сам постоянно выступает с соответствующими инициативами. Они являются составной частью разработанной А. Гмыриным комплексной реформы налоговой системы Украины «От нестабильности к гармонии». Но главными недостатками соответствующих законодательных документов эксперт считает так называемую презумпцию виновности для владельцев теневых активов и предложенные высокие ставки налогообложения.

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В центре внимания эксперта - проект закона №5153 от 25 февраля 2021 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет».

Андрей Гмырин делает акценты на нескольких ключевых моментах. В частности, он пишет, что проект закона предусматривает добровольное декларирование, которое будет проводиться с 1 июля 2021 по 1 июля 2022 года. Лица, которые, согласно этому документу, могут воспользоваться правом на такое декларирование и не воспользуются им, будут считаться такими, которые сообщили контролирующему органу об отсутствии в их собственности активов, полученных или приобретенных за счет доходов, с которых не уплачены налоги. То есть те, кто использует такое право, юридически признают себя неплательщиками налогов.

Не смогут подать «нулевую декларацию» те, кто, начиная с 1 января 2005 года, подавали или должны подавать декларации в соответствии с законом в сфере предотвращения коррупции или претендовали/претендуют на должности государственной службы. Объектами декларирования не могут быть активы физического лица, полученные или приобретенные декларантом в результате совершения деяния, содержащего признаки уголовных преступлений. Исключение - уклонение от уплаты налогов, нарушения в сфере валютного законодательства, нарушения в сфере защиты экономической конкуренции. Законопроектом предоставлено право подавать обезличенные декларации через уполномоченного представителя - нотариуса. Декларант обязан документально подтвердить денежную стоимость таких объектов декларирования.

Свое внимание Андрей Гмырин обращает также на объемы сбора при подаче «нулевой декларации», которые предлагают авторы документов. В частности:

• 5% с валютных ценностей, размещенных на счетах в банках Украины и из имущества, зарегистрированного в Украине;

• 9% из валютных ценностей и имущества, расположенного за рубежом;

• 2,5% от номинальной стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Для того, чтобы пройти процедуру добровольного декларирования, субъект должен предварительно разместить средства в национальной и иностранной валюте в наличной форме и/или банковских металлах на текущих счетах со специальным режимом использования в банках Украины. Банк дополнительно проверит источники происхождения активов, руководствуясь порядком, определенным законодательством в сфере финансового мониторинга.

По мнению эксперта, в рассматриваемом законопроекте отсутствует механизм создания условий для инвестирования амнистированного капитала в экономику страны. «Сразу хочу спросить потенциальных участников налоговой амнистии: готовы ли они легализоваться на таких условиях - заплатить 5% или 9% стоимости активов, одновременно заявив о своих нарушениях налогового законодательства? - пишет в своем блоге Андрей Гмырин. - Не уверен, что желающих будет очень много. Особенно, если учитывать, что каких-то дополнительных преференций от этого они не получат, а вот клеймо неплательщика налогов де-юре останется».

Одним из главных условий эффективной амнистии состояния неизвестного происхождения ученый считает применение к субъектам процесса правового принципа презумпции невиновности. Если проверки, то только по упрощенной схеме на предмет наличия прямых угроз государству из-за влияния «политического капитала» и для выявления капиталов криминального происхождения.

Автор блога убежден, что амнистия не должна быть избирательной, возможность начать свою налоговую историю с чистого листа должен иметь каждый гражданин. К тому же потенциальный инвестор с теневыми активами должен быть уверен, что государство защитит его легализованное состояние и не накинет ему в будущем на шею налоговую удавку. Однако вышеупомянутый законопроект не предлагает таких гарантий, а репрессивный характер отечественной фискальной системы говорит о высоком уровне соответствующих рисков, констатирует эксперт.

Он уверен, что во время легализации капиталов неизвестного происхождения необходимо применять как можно более низкие ставки налогообложения - от 2,5% до 5%. Кроме того, по мнению специалиста, было бы целесообразно создать льготные налоговые условия для инвесторов с амнистированным капиталом и установить дополнительные преференции для зарубежного капитала при возвращении его в страну.

Позитивом в предусмотренной кампании ученый считает то, что в качестве инструмента амнистирования теневого капитала планируется предоставление возможности приобретения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). При этом отмечает, что речь может идти только о долгосрочных ОВГЗ, а процедура покупки ОВГЗ должна быть максимально простой.

Есть еще одно условие, которое добавит мотивации к легализации состояния, - это кампании должна быть единоразовой, и это также должно быть зафиксировано в соответствующем законе, пишет автор блога.

Андрей Гмырин убежден, что налоговая амнистия - это только одно звено в системе налоговой реформы, в которой очень нуждается украинская экономика. Государство должно создать отечественным предпринимателям такие условия, при которых работать легально и прозрачно будет экономически выгоднее и удобнее, чем в тени.

«К сожалению, поданному законопроекту не хватает системности и дальновидного расчета. Он, скорее, имеет фискальную направленность, необходимую для латания дыр в бюджете, и не может обеспечить необходимый уровень доверия между государством и бизнесом/социумом. А без этой составляющей не стоит ожидать положительный результат. Конечно, любую реформу можно провести на скорую руку. Но будет ли у Украины второй шанс, если запланирована амнистия капитала провалится и доверие к государству будет в который раз подорвано?» - заключает Андрей Гмырин.

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Автор: Иван Бойко