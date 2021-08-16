Металлолом является стратегическим сырьем для всей металлургической отрасли Украины, подчеркнул президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром".

Введение временного запрета на экспорт лома черных металлов из Украины до конца 2023 года позволит сохранить украинскую металлургическую отрасль. Такое мнение высказал президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Металлолом – это стратегическое сырье для всей металлургической отрасли Украины. Без него ни один металлургический комбинат не выживет. Поэтому введение временного запрета на экспорт лома позволит сохранить металлургию", - сказал он, комментируя рекордные показатели экспорта металлолома в июле-2021.

Согласно данным Гостаможни, Украина за 7 мес. нарастила экспорт металлолома почти в 20 раз, до 334,6 тыс. т, а в июле-21 обновила месячный рекорд - 103,6 тыс. т лома.

По его словам, большинство стран, обладающих металлургией, но с неразвитым машиностроением, тем или иным образом пытаются ограничивать экспорт металлолома. "В развитых странах именно машиностроение является главным источником генерации лома. Именно поэтому ЕС и США – это нетто-экспортеры металлолома. В то же время в Украине – лом, главным образом, амортизационный, полностью зависит от притока инвестиций в страну. Но сейчас инвестиции не растут, поэтому лом в Украине – это очень ограниченный ресурс", - отметил А. Каленков, напомнив, что в 2019-20 гг. отечественная ломозаготовка достигла исторического минимума, собрав всего 3 млн т.

Эксперт также подчеркнул, что ломотрейдеры экспортируют украинский лом, прежде всего, в Турцию и Приднестровье.

"Покупая наш лом, эти страны искажают конкуренцию. ПМР – это российский анклав, полностью дотируемый РФ по энергоносителям. В свою очередь Турция – это легендарная страна по государственной поддержке собственной металлургии. Именно при полной поддержке властей строились метзаводы в Турции, создавалась логистика. Поэтому турки могут выкупать наш лом практически по любой цене", - констатировал президент "Укрметаллургпрома", добавив, что Турция всегда закрывала свой рынок от украинской металлопродукции.

А. Каленков уверен, что прямые доходы государства Украины от выплавки 1 тонны стали в 4 раза выше, чем от экспорта 1 тонны металлолома. "А если добавить мультипливативный эффект, который дает металлургия для смежных отраслей, то доходы всех бюджетов будут на порядок выше", - отмечает он.

Эксперт также напомнил, что Украина взяла амбициозные цели в сфере декарбонизации промышленности, поэтому доля электросталеплавильных производств в украинской металлургии будет увеличиваться в ближайшее десятилетие.

"Украинские металлургии используют каждую тонну украинского лома, поэтому государство получит максимум, если каждая тонна лома будет перерабатываться в Украине", - констатировал А.Каленков.

Напомним, ранее Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой поддержать позицию горно-металлургического комплекса и рассмотреть возможность скорейшего введения временного запрета на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года. С аналогичным обращением выступил и "Укртрубопром".

Предложение отраслевых ассоциации также поддержали металлургические предприятия "Интерпайп Сталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог".

Автор: Иван Бойко