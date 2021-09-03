В августе 2021 года купили на 245 млн долларов иностранной валюты больше, чем продали.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
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Покупка валюты превысила продажу впервые с февраля 2021 года.
Как отметили в Нацбанке, речь идет об обменных операциях физических лиц, бизнес в этой статистике не учитывается. В подсчетах взят во внимание и наличный, и безналичный обмен валют.
Темпы валютных операций:
- в августе украинцы продали валюту на 2,38 млрд долларов;
- купили - 2,62 млрд долларов;
- чистая покупка валюты составила 245 млн долларов;
- с начала 2021 года украинцы продали валюту на 16,52 млрд долларов;
- с начала 2021 года купили 14,74 млрд долларов;
- с начала 2021 года чистая продажа валюты составила 1,78 млрд долларов.
Курс на 3 сентября:
Национальный банк Украины на пятницу, 3 сентября, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,02 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Прогнозы на начало сентября:
Аналитик RoboForex Андрей Гойлов прогнозировал, что к концу августа доллар подорожает до 27 грн.
Аналитик компании Esperio Ян Кароль предпологал, что доллар будет колебаться в промежутке между 26,93-27,07 грн/дол.
Прогнозы правительства:
Согласно прогнозу правительства, в 2021 году курс доллара будет оставаться относительно стабильным, на уровне 28 грн в среднем по году.
В 2022 году курс доллара в среднем составит 28,6 грн, в 2023 году — 28,8 грн, в 2024 году — 29,2 грн.