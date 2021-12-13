Группа депутатов Верховной Рады из провластной фракции вместе с внефракционными коллегами зарегистрировали законопроект о возвращении государственного регулирования цен на социально значимые товары, которое было отменено в 2017 году из-за своей неэффективности.

Парламентарии предложили обязать правительство ограничить максимальную наценку на уровне не более 5-15 процентов на крупу гречневую, сахар-песок, мука пшеничная высшего сорта, вермишель из муки высшего сорта пшеницы, молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента, хлеб ржано-пшеничный, батон из пшеничной муки, яйца куриные категории С1, тушку куриную, воду минеральную негазированную, масло сливочное жирностью 72,5 процента и масло подсолнечное.

С первого взгляда, учитывая то, что более 40 процентов доходов украинцы тратят на продукты питания, а инфляция в этом году превысила 10 процентов, может показаться, что эта депутатская инициатива является полезной, ведь имеет целью защитить социально незащищенные слои населения и дать возможность людям покупать продукты питания немного дешевле.

С первого взгляда, учитывая то, что более 40 процентов доходов украинцы тратят на продукты питания, а инфляция в этом году превысила 10 процентов, может показаться, что эта депутатская инициатива является полезной

Однако на самом деле подобные инициативы должны вызывать глубокое беспокойство, поскольку всегда любые попытки административно установить цену на товар ниже той, по которой производители готовы этот товар продать, вызывают снижение предложения этого товара и рост спроса на него.

Это может привести к дефициту товара – вплоть до его полного исчезновения с рынка.

Некоторые товары могут исчезнуть незаметно для потребителя – если есть товары-заменители. Однако если товар является незаменимым в краткосрочной перспективе (например, хлеб или гречка), ограничение его цены приводит к дефициту этого товара и расцвету "черного рынка".

Это, в свою очередь, обусловит необходимость введения дополнительных ограничений – например, продавать ограниченное количество товара в одни руки (с помощью продуктовых карточек) или продавать товар только в определенные дни недели.

Такая печально конечно практика существовала во времена СССР, однако и за годы независимости можно вспомнить подобные ситуации.

В 90-х годах через гиперинфляцию наблюдалось отсутствие различных товаров в магазинах и часто было невозможно купить элементарные вещи и продукты – от чая до зубной пасты. Необходимо было иметь знакомых продавцов и постоянно выискивать, когда какой-то товар "выбросят" на полки магазина. Подобные примеры были и в 2000-х годах на фоне растущего спроса и продолжения попыток государства регулировать цены на товары.

Вспомним "гречневый кризис" 2011 года. Тогда низкий урожай гречихи вызвал рост ее цены. При попытке ограничить цену на гречку, последняя исчезла из лавок.

Искусственное занижение цены на товары негативно влияет на бизнес-среду, ведь предприятиям необходимо каким-то образом платить заработные платы своим сотрудникам, закупать сырье и импортное оборудование. В условиях отсутствия или ограниченной доходности это – непосильная задача. К тому же, это приводит к снижению конкурентоспособности производителей на внутреннем и внешнем рынках.

Искусственное занижение цены на товары негативно влияет на бизнес-среду, ведь предприятиям необходимо каким-то образом платить заработные платы своим сотрудникам, закупать сырье и импортное оборудование

Если у политиков действительно есть желание помочь гражданам, у которых нет возможности приобрести даже самое необходимое и не навредить экономике, необходимо использовать совсем другие инструменты.

Более цивилизованный способ удерживать низкие цены на определенные товары – доплачивать национальным производителям, чтобы те продавали товар по цене ниже рыночной. Как вариант – купить у производителей товар по рыночной цене и продать его населению по сниженной. Однако, для таких операций властям нужны средства.

Также можно предоставить людям с низкими доходами адресные субсидии. Ведь для того, чтобы человек мог купить больше товаров и услуг, необязательно снижать цены. Того же эффекта можно достичь повышением уровня доходов этого человека.

Однако в принятом и подписанном президентом государственном бюджете на 2022 год ключевые социальные показатели – минимальная зарплата и прожиточный минимум, к которому привязаны почти все социальные пособия и выплаты остаются на низком уровне.

Минимальная зарплата с 1 октября 2022 года вырастет всего на 200 гривень - до 6700 гривень на месяц (эквивалент 220 евро), а прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 июля на 119 гривень - до 2600 гривень на месяц (83 евро), а с 1 декабря – до 2684 грн (86 евро) в месяц. Это самые низкие показатели среди стран Европы!

Например, в соседней Польше, уровень заработной платы втрое больше, чем в нашей стране. Минимальная зарплата там составляет 610 евро, а прожиточный минимум превышает 400 евро.

Реализация популистской идеи помочь улучшить покупательную способность украинцев за счет "замораживания" цен ни к чему, кроме появления дефицита, не приведет. Единственный способ - это постепенное повышение доходов граждан.

Но это сложный путь, который требует времени и желания проводить экономические и социальные реформы. Конечно, вмешаться административно – это гораздо проще, однако последствия никому не понравятся. И это мы уже неоднократно проходили в нашей истории.

Богдан Слуцкий