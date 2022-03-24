На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины с сегодняшнего дня платежная система Western Union прекращает проведение денежных переводов в России.
Об этом говорится на сайте компании.
Компания будет осуществлять только трансграничные переводы.
"Если отправитель в России решит получить возврат перевода, это можно будет сделать в отделении одного из наших партнеров. Денежные переводы, отправленные в Россию и не выплаченные получателю до 24 марта 2022 года, будут возвращены отправителю", — уточнили в Western Union.
Денежные переводы, отправленные из России в другие страны и не выплаченные до 24 марта 2022 года, останутся доступными для получателей.
Уход Western Union из России и Беларуси:
10 марта 2022 года международная система денежных переводов Western Union заявила о том, что из-за войны в Украине приостанавливает работу в России и Беларуси.
"В свете продолжающихся трагических последствий продолжительного нападения России на Украину, мы пришли к решению приостановить наши операции в России и Беларуси. Мы присоединяемся к международному сообществу и выражаем искреннюю надежду на дипломатическое и мирное урегулирование", - сказано в сообщении.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 14 марта 209 компаний полностью ушли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 ограничили работу частично.
- По состоянию на 17 марта в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и тому подобное. Кроме того, потеряно более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено/выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное.
- По состоянию на 17 марта общая сумма убытков, нанесенных Украине Россией составляла 62,6 млрд долл.