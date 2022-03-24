Денежные переводы, отправленные в Россию и не выплаченные получателю до 24 марта 2022 года, будут возвращены отправителю.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины с сегодняшнего дня платежная система Western Union прекращает проведение денежных переводов в России.

Об этом говорится на сайте компании.

Компания будет осуществлять только трансграничные переводы.

"Если отправитель в России решит получить возврат перевода, это можно будет сделать в отделении одного из наших партнеров. Денежные переводы, отправленные в Россию и не выплаченные получателю до 24 марта 2022 года, будут возвращены отправителю", — уточнили в Western Union.

Денежные переводы, отправленные из России в другие страны и не выплаченные до 24 марта 2022 года, останутся доступными для получателей.

Уход Western Union из России и Беларуси:

10 марта 2022 года международная система денежных переводов Western Union заявила о том, что из-за войны в Украине приостанавливает работу в России и Беларуси.

"В свете продолжающихся трагических последствий продолжительного нападения России на Украину, мы пришли к решению приостановить наши операции в России и Беларуси. Мы присоединяемся к международному сообществу и выражаем искреннюю надежду на дипломатическое и мирное урегулирование", - сказано в сообщении.

Война против Украины: