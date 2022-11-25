После очередного массированного ракетного удара, который 23 ноября российские террористы нанесли по энергетической инфраструктуре страны, мы получили более четкое представление относительно того, какой может быть жизнь во время блэкаута. То есть это не только отключение электроснабжения, к чему большинство граждан начало привыкать, но и отсутствие других важных цивилизационных вещей - водоснабжения, связи и интернета.

За время полномасштабного российского вторжения на украинскую землю, которое длится уже девять месяцев, стало окончательно понятно, что после неудачной попытки захватить Украину теперь главной целью оккупантов стала идея сделать нашу страну максимально непригодной для проживания. Поэтому нет никакого сомнения, что захватчики снова и снова будут бить по критической инфраструктуре, чтобы полная темнота и стужа накрыли Украину на как можно более долгий период времени.

Но не только удары по энергетике являются подтверждением истинных намерений российских террористов. До этого они методично уничтожали школы, детские сады, больницы и другие социальные объекты. Одной из самых желанных целей для них являются те промышленные предприятия, которые работали до войны, чем обеспечивали рабочими местами миллионы украинцев.

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Почти под ежедневными обстрелами находятся жители и предприятия Харькова, Днепра, Запорожья, Кривого Рога, Николаева. Тех городов, которые традиционно считаются центрами промышленности Украины. К этому перечню следует добавить героический Мариуполь, который во время захвата кровавые россияне почти сравняли с землей, уничтожив индустриальную гордость страны металлургические комбинаты "Азовсталь" и ММК имени Ильича.

Много лет местные вожди помогали разным дельцам превращать свои населенные пункты в "муравейники для людей"

Что будет на месте разрушенных промышленных гигантов, искореженных детсадов или развалин жилых домов? Конечно, можно повторять мантру, что после войны мы все восстановим, причем здания будут даже лучше и более защищенными. Но будет ли это эффективным решением вопроса построения новой Украины?

Стоит вспомнить, что и до российского вторжения многие наши города были не лучшим местом для проживания людей. И проблема заключалась не только в том, что еще работающие предприятия, мягко говоря, не соответствовали экологическим требованиям сегодняшнего дня. Много лет местные вожди помогали разным дельцам превращать свои населенные пункты в "муравейники для людей". Свободные земельные участки, где еще располагались зеленые зоны, отдавались застройщикам, чтобы те часто в варварский способ возводили там очередные многоэтажки.

Стоит ли вспоминать все скандалы относительно нарушений уже действующих генеральных планов развития городов? Если речь заходила о больших средствах, то можно с легкостью было ожидать появления новой "свечи", или какого-то неуклюжего торгового монстра даже в исторических центрах Киева, Львова или Харькова.

Хаос и коррупция в сфере градостроительства привели к появлению ряда острых проблем. Это и огромный рост автомобильного трафика даже не в городах-миллионниках. И масштабные аварии на сетях водо-и теплоснабжения из-за чрезмерных нагрузок, которые не закладывались во время их проектирования и возведения.

Война и постоянные российские обстрелы эти проблемы лишь ярко подсветили. Например, можно вспомнить, как в первые дни войны киевляне просто не имели возможности оперативно выехать в более безопасные места из-за многокилометровых пробок на дорогах. И даже переезд с одного берега на другой был настоящим многочасовым квестом.

И если в будущем ответом на разрушительную российскую агрессию власти видят только в строительстве зданий с бомбоубежищами, то этого явно недостаточно. Без существенных изменений в подходах к градостроительной политике в стране эти проблемы не решить. И не в последнюю очередь эта новая политика должна основываться на максимальной децентрализации критической инфраструктуры наших городов, без чего, как показывает нынешняя ситуация с обстрелами, населенные пункты страны потенциально будут оставаться ловушками для своих жителей.

Полученный во время войны бесценный опыт нации должен найти отражение в новой жизни наших городов

Стоит отметить, что сейчас в Украине под эгидой Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (UNECE) начали реализовывать два пилотных проекта – UN4Kharkiv и UN4Mykolaiv. Новый генплан Харькова бесплатно разрабатывается Norman Foster Foundation вместе с международными экспертами. Что касается Николаева, то генплан этого города также разрабатывает на безвозмездной основе мировая архитектурная компания One Works. Эти организации тесно сотрудничают с группой местных архитекторов и принимают пожелания от николаевцев и харьковчан относительно того, какими они хотят видеть свои города после нашей общей победы.

Пока сами документы еще не были представлены, но вполне логично ожидать существенного изменения привычных ландшафтов этих городов, которые существенно пострадали от российских варварских атак. Также понятно, что вряд ли в том же Николаеве или Харькове на месте разрушенной школы построят новую. Скорее всего, однотипные по назначению заведения будут объединять, а вместо двух или трех разрушенных появится один современный, который уже будет удовлетворять всем требованиям с точки зрения безопасности.

Важность этих проектов заключается в нескольких вещах. Прежде всего, мировые эксперты, которые имеют огромный опыт, четко распишут, как должны выглядеть наши города, чтобы быть пригодными для проживания. Далее эти принципы можно будет масштабировать на другие населенные пункты, которые не получили существенных повреждений.

Но более важной будет именно практическая реализация этих советов. Какими предстанут обновленные города Украины в кирпиче, камне и бетоне с новыми комфортными зонами для жизни, работы и отдыха? Если разработанные генеральные планы из-за неготовности муниципальных властей так и останутся лишь красивыми презентациями, то это будет очень плохо. Полученный во время войны бесценный опыт нации должно найти отражение в новой жизни наших городов, которые будут создавать рабочие места, привлекать инвестиции и смогут вернуть украинцев домой с новым уровнем безопасности и уважительного отношения к человеку и экологии.

Дмитрий Шварц