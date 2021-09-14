Многие прогрессивные предприниматели уже начали внедрять технологию блокчейна в своей бизнес-модели. А всё потому, что криптовалюты продолжают расти, укрепляться в разных структурах и направлениях мировой экономики, которая только выигрывает от этого.
Во-первых, агрессивный рост криптовалют стал катализатором для экономики, которая в последние годы замедлилась в развитии. В целом замедление признано серьезной проблемой. Одна из причин этого процесса заключается в том, что долгосрочное инвестирование является недостаточным для удовлетворения потребностей мировой экономики, и именно криптовалюта адаптирована под обеспечение долгосрочного инвестирования.
Во-вторых, на криптовалютном рынке гораздо меньше барьеров для входа, чем в остальных направлениях и финансовых категориях.
Стоимость криптовалюты постоянно растет, Bitcoin Курс меняется и подтягивает за собой другие, альтернативные крипто-монеты. Это обусловлено экономической эффективностью и перспективностью её использования буквально для всех финансовых направлений. Поэтому криптовалюта уже стала серьёзным катализатором, способствующим увеличению скорости экономического развития. В перспективе, при условии такой же быстрой популяризации криптовалют, которая наблюдается сейчас, мировая экономика может прийти в прежнее русло.
Поэтому сегодня действительно выгодно купить биткоин, который в перспективе будет только дорожать. Сделать это можно на площадке Paybis.