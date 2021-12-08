В конце 2019 года жители Николаевской области инициировали создание общественной организации "СТОП ШЛАМ" для защиты от токсичных отходов НГЗ.

Полиция открыла уголовные дела в отношении адвокатов, которые защищают в суде интересы пострадавших от токсичных отходов Николаевского глиноземного завода.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице "СТОП ШЛАМ" – общественной организации, объединяющей пострадавших. Информация об уголовных делах в отношении адвокатов обнародована пресс-службой НГЗ, пишет ТСН.

Члены "СТОП ШЛАМ" считают, что "в судебном разбирательстве украинских граждан против эко-терроризма Николаевского глиноземного завода власть окончательно стала на сторону предприятия, принадлежащего олигарху страны-агрессора" (НГЗ принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске). По мнению организации, с помощью уголовного дела власть пытается "не дать людям получить справедливую компенсацию за вред здоровью, который наносит красный шлам НГЗ".

Члены "СТОП ШЛАМ" напомнили, что власть ранее уже запугивала пострадавших руками полиции и оказывала прямое давление на судей, а теперь перешла к репрессиям против адвокатов.

"ОО "СТОП ШЛАМ" требует остановить давление на организацию, прекратить незаконные преследования и закрыть уголовное производство против адвокатов, защищающих интересы украинских пострадавших украинских граждан", – говорится в заявлении.

В конце 2019 года жители Николаевской области инициировали создание общественной организации "СТОП ШЛАМ" для защиты от токсичных отходов НГЗ. В мае текущего года пострадавшие от действий НГЗ доказали в суде первой инстанции, что деятельность предприятия, а именно складирование более 47 миллионов тонн токсичного красного шлама, причиняют непоправимый ущерб экологии региона.

Красный шлам признан опасным отходом международным законодательством и законодательством ЕС. Согласно выводам экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, отходы красного шлама оказывают негативное влияние на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека путем проявления ядовитых (сильнодействующих), токсических и экотоксических свойств.

Автор: Иван Бойко