Речь идет о компаниях, где в уставном капитале более 50 процентов акций принадлежат государству и/или территориальной громаде.

Верховная Рада поддерживает открытость информации о размере оплаты труда в государственных компаниях.

Как передает корреспондент УНИАН, парламент сегодня поддержал в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об обеспечении открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях» (регистрационный номер 3952). За него проголосовали 282 народных депутата.

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Документом вносятся изменения в законы «О защите персональных данных» и «О доступе к публичной информации».

Законопроектом предусмотрено, что должна быть открытой информация: о структуре, принципах формирования и размере оплаты труда, вознаграждения, дополнительного блага руководителя; заместителя руководителя юридического лица публичного права; государственного предприятия или государственной организации, имеющей целью получение прибыли; лица, которое постоянно или временно занимает должности члена исполнительного органа или входит в состав наблюдательного совета хозяйственного общества, в уставном капитале которого более 50 процентов акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной громаде.

Указанные юридические лица предлагается отнести к распорядителям публичной информации, а соответствующая информация не может быть отнесена к информации с ограниченным доступом.

Хронология событий

13 апреля 2020 года Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год, необходимые для борьбы с COVID-19.

Кабинет министров с апреля и до конца карантина ограничил суммой в 47 тысяч гривень уровень зарплат руководства государственных компаний и вознаграждений членов наблюдательных советов.

13 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №3708, предусматривающий отмену ограничения зарплат чиновников на период карантина в 47 тысяч гривень.

28 августа Конституционный суд отменил это ограничение для чиновников.

16 сентября 2020 года Кабмин отменил ограничение зарплат в 47 тысяч гривень для руководства госбанков.

2 октября 2020 года Зеленский подписал закон с поправками в госбюджет на 2020 год, который позволяет Кабмину отменить ограничения на зарплаты в 47 тыс. грн для госкомпаний.

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Автор: Надя Пришляк