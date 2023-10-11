Общая сумма правок превышает 12 трлн гривень.

Депутаты внесли в законопроект о государственном бюджет Украины на 2024 год 1620 поправок на общую дополнительную сумму расходов в 12,5 трлн гривень. И это при том, что общая сумма расходов госбюджета-2024 составляет 3,1 трлн грн.

Об этом в Facebook сообщила заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа. "Политика окончательно вернулась в Верховную Раду. В государственный бюджет 2024 года подано 1620 поправок на общую дополнительную сумму 12,5 триллионов гривень", - написала она.

Пидласа отметила, что в 2022 году депутаты были "гораздо скромнее": в проект госбюджета на 2023 год были поданы 1270 предложений на общую сумму 3,7 трлн грн.

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"Учесть все эти пожелания народных депутатов невозможно, потому что реалистично внутренние ресурсы (все возможные поступления), ОВГЗ и помощь партнеров составляют максимум 3,96 трлн грн в год, и они уже распределены Минфином на расходы в проекте бюджета", - отметила депутат.

Бюджетные баталии

6 октября парламент увеличил расходы госбюджета-2023 на 322,6 млрд грн. Таким образом, были установлены 2 рекорда за историю независимой Украины: расходы общего фонда госбюджета превысили 3,39 трлн грн, а дефицит бюджета - 2 трлн грн.

Принятие соответствующего закона сопровождалось долгим рассмотрением более 1000 правок, продолжавшимся более 11 часов. Как отмечал народный депутат Ярослав Железняк, большинство из этих правок касалось исправления орфографических ошибок, или замены отдельных слов, что можно считать специальным затягиванием рассмотрения главного финансового документа страны.

Не меньшие сложности ожидаются при будущем рассмотрении народными депутатами во втором чтении законопроекта, предусматривающего забрать у местных бюджетов налоги с заработных плат военных (которые на сегодня составляют главный источник их наполнения). Эти средства должны быть направлены на закупку, ремонт и производство военной техники и проект "Армия дронов".

Государственный бюджет-2024: что известно

15 сентября правительство приняло проект государственного бюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1,560 трлн грн и расходами общего фонда в 3,108 трлн грн.

Шмыгаль рассказал, как будут искать деньги на безопасность и оборону. По словам премьер-министра на эти цели правительство предложило направить более половины расходов (1 трлн 685 млрд грн).

Кроме этого, Украина планирует привлечь от международных партнеров в следующем году ту же сумму, что и в этом году, - 42 млрд долларов.

Ранее министр финансов Сергей Марченко сообщил, что расходы сектора безопасности и обороны в следующем году будут не меньше нынешних, и они должны покрываться за счет собственных источников.

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