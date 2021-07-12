Теперь доллары можно покупать по безналичному расчету.

Национальный банк Украины ввел в действие новые правила покупки иностранной валюты.

Это следует из постановления Нацбанка № 62 от 29 июня 2021 года.

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Что изменилось:

теперь доллары можно покупать по безналичному расчету;

при покупке иностранной валюты не нужно иметь при себе эквивалент в гривне, так как можно оплатить необходимую сумму с банковской карты;

разрешено инвестировать в зарубежные акции через украинского брокера. Лимит на год составляет 200 тыс. евро.

можно продать безналичную валюту с последующим зачислением средств в гривне на свой карточный счет.

Закон о валюте: что необходимо знать

Принятый Верховной Радой Закон Украины «О валюте и валютных операциях» вступил в силу 7 июля 2018 года. Это закон вводился в действие спустя семь месяцев переходного периода

7 февраля 2019 года был введен в действие новый закон о валюте, который предполагал ослабление более двадцати ограничений на валютном рынке страны.

В рамках действующего с февраля 2019 года обновленного валютного законодательства Нацбанк отменил более 30 валютных ограничений.

Курс на 13 июля

Национальный банк Украины на вторник, 13 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,29 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Елена Коваленко