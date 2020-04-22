В Украине с ограничениями работают только шесть отраслей экономики – Шмыгаль

По словам премьера, основные экпортоориентированные отрасли продолжают работать на полную мощность.

Только шесть отраслей экономики на сегодня работают с ограничениями в связи с карантинными мерами по предотвращению распространения COVID-19.

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Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы не включали стоп-кран для экономики Украины, наши основные экпортоориентированные отрасли продолжают работать на полную мощность. На данный момент с ограничениями работают только шесть отраслей. Это – транспорт, конечное потребление, бары, рестораны, массовые культурные мероприятия. Реальный сектор экономики от аграрного направления до направления промышленного производства, критическая инфраструктура сегодня работают и продолжают выполнять свои задачи", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров ввел общенациональный карантин, который потом был продолжен до 24 апреля, а сегодня - до 11 мая.