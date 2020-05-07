В столичных обменниках подешевел доллар: сколько стоит евро

Доллар в обменниках подешевел на 5 копеек, в то время как евро - сразу на 20 копеек.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро четверга, 7 мая, снизилась на 5 копеек - до 27,10 гривни за доллар. Читайте такжеБанкир спрогнозировал, что будет с курсом гривни дальше Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро снизилась на 20 копеек и составила 29,28 гривни. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,80 гривни за доллар, евро – 28,75 гривни за евро. Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 7 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,93 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась к доллару на 5 копеек.

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