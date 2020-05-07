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В столичных обменниках подешевел доллар: сколько стоит евро

10:52, 07 мая 2020
Финансы
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Сегодня в киевских обменниках немного подешевела валюта / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро снизилась на 20 копеек и составила 29,28 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,80 гривни за доллар, евро – 28,75 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 7 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,93 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась к доллару на 5 копеек.

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