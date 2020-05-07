Свежие курсы валют: сколько стоит доллар и евро

Официальный курс НБУ на 7 мая: 100 USD – 2693,23 гривни; 100 EUR – 2910,17 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2693,23 (6 мая – 2697,74)

100 EUR – 2910,17 (6 мая – 2926,91)

На межбанковском валютном рынке Украины в среду, 6 мая, к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,87/26,90 гривни/доллар, к евро – 29,05/29,08 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды, 6 мая, осталась на уровне 27,15 гривни за доллар, а стоимость евро снизилась на 12 копеек и составила 29,48 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 6 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,98 гривни/доллар, гривня снизилась к доллару на одну копейку.