Переход на упрощенную систему налогообложения намечен уже в этом месяце.

Офис Президента вместе с Кабинетом Министров разрабатывает инструментарий для поддержки экономики на период военного времени.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко по итогам совещания под руководством Президента Владимира Зеленского.

В частности, на совещании уделили внимание состоянию украинской экономики на втором месяце войны против россии, а также обсудили конкретные мероприятия по её стимулированию.

"Вместе с Кабинетом Министров работаем, чтобы украинская экономика развивалась даже в условиях военного времени. Привлекаем собственные и партнерские средства. Рассматриваем переход на упрощенную систему налогообложения. Обеспечиваем проведение посевной", – подчеркнул Тимошенко.

По информации сайта Президента Украины, переход на упрощенную систему налогообложения намечен уже в этом месяце. Кроме того, были обсуждены вопросы источников финансирования расходов, ведь согласно подсчетам Министерства финансов месяц военных действий государству обходится примерно в 10 млрд дол. США.

"Участники встречи также обсудили проведение посевной кампании, в том числе обеспечение аграриев горючим. Были рассмотрены пути диверсификации импорта горючего и защиты энергетической инфраструктуры Украины от бомбардировок российской армией", – говорится в сообщении.

Ранее правительством уже были анонсированы шаги по поддержке бизнеса во время войны. В частности, первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала об упрощении процесса получения кредитных средств по программе "5-7-9".