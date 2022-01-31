По данным пресс-службы регулятора, семеро членов КМП высказались за повышение учетной ставки до 11% в январе, двое - до 10% и один - до 12%.

Правление Национального банка Украины 20 января объявило о решении повысить учетную ставку на 1 п. п. – до 10%, при том, что большинство членов Комитета по монетарной политике (КМП) накануне во время дискуссии высказались за повышение ставки до 11%.

Как сообщается на официальном сайте регулятора, такое решение было принято из-за стабилизации ситуации на валютном рынке.

"Членами Правления НБУ дополнительно учитывалось динамическое изменение стоимости украинских активов и признаки стабилизации на валютном рынке, которые появились в течение второй половины дня 19 января и утром 20 января. При таких условиях усилился риск, что неожиданно жесткая реакция со стороны НБУ может быть неверно воспринята участниками рынка и повлечет нежелательную их реакцию", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы регулятора, семеро членов КМП высказались за повышение учетной ставки до 11% в январе, двое - до 10% и один - до 12%.

В Нацбанке отмечают, что Комитет по монетарной политике является дискуссионной площадкой, на которой его члены высказывают свои мнения относительно оптимального решения по ставке. В то же время дискуссия на КМП не является голосованием за проект решения по монетарным вопросам в классическом понимании деятельности комитетов, принимающих решения.

Повышение учетной ставки: