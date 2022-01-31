Правление Национального банка Украины 20 января объявило о решении повысить учетную ставку на 1 п. п. – до 10%, при том, что большинство членов Комитета по монетарной политике (КМП) накануне во время дискуссии высказались за повышение ставки до 11%.
Как сообщается на официальном сайте регулятора, такое решение было принято из-за стабилизации ситуации на валютном рынке.
"Членами Правления НБУ дополнительно учитывалось динамическое изменение стоимости украинских активов и признаки стабилизации на валютном рынке, которые появились в течение второй половины дня 19 января и утром 20 января. При таких условиях усилился риск, что неожиданно жесткая реакция со стороны НБУ может быть неверно воспринята участниками рынка и повлечет нежелательную их реакцию", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы регулятора, семеро членов КМП высказались за повышение учетной ставки до 11% в январе, двое - до 10% и один - до 12%.
В Нацбанке отмечают, что Комитет по монетарной политике является дискуссионной площадкой, на которой его члены высказывают свои мнения относительно оптимального решения по ставке. В то же время дискуссия на КМП не является голосованием за проект решения по монетарным вопросам в классическом понимании деятельности комитетов, принимающих решения.
Повышение учетной ставки:
- В июле 2021 года Нацбанк повысил учетную ставку до 8% годовых.
- Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что это продиктовано усилением инфляционного давления и стремлением привести инфляцию к плановым 5% в 2022 году.
- В сентябре 2021 года Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 8,5% годовых после повышения ее до 8% в июле.
- В октябре Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 8,5% годовых после повышения ее до этого уровня в сентябре.
- В декабре 2021 года Национальный банк повысил учетную ставку до 9% годовых после сохранения ее на уровне 8,5% в октябре.
- 20 января 2022 года Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 10% годовых после увеличения ее до 9% в декабре.