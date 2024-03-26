Также МВФ планирует тщательно скорректировать валютный контроль, чтобы поддержать экономическое восстановление.

Международный валютный фонд (МВФ) призывает к дальнейшему смягчению валютных ограничений, которые сейчас действуют в Украине. Об этом говорится в отчете МВФ.

"Надо продолжать смягчение валютного контроля на поэтапной основе в соответствии с дорожной картой валютной либерализации в рамках Стратегии НБУ по внешней защите стабильности", - говорится в нем.

В МВФ отметили, что НБУ должен продолжить использовать эту стратегию как основу для следующего этапа корректировки валютного контроля. Также в дальнейшем планируется внесение Нацбанком изменений в законодательство по восстановлению дискреционного права НБУ утверждать или отклонять исключения по трансграничным валютным операциям.

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Ожидается, что это должно усилить применение последовательного подхода к валютной либерализации, как это предусмотрено Стратегией.

Также МВФ планирует тщательно скорректировать валютный контроль, чтобы поддержать экономическое восстановление.

"Наша валютная стратегия и в дальнейшем будет руководить нашими решениями по постепенному ослаблению валютных ограничений, если позволят условия", - отметили в МВФ.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) изучает возможность разрешения репатриации новых дивидендов и ослабления запрета на обслуживание внешних долгов.