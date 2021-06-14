Экономика будет направлена на создание более длинной цепочки формирования добавленной стоимости в стране и быструю модернизацию производства.

Министерство экономики сейчас разрабатывает новую модель экономического роста Украины, а также определяет так называемые точки роста экономики.

Об этом во время форума "Украина 30. Экономика без олигархов" заявил первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко.

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"У нас нет много инвестиционных ресурсов. Нам необходимо с теми инвестиционными ресурсами, которые у нас есть, определить те точки, которые могут дать быстрый результат", - сказал он.

По словам министра, новая модель экономики будет направлена на создание более длинной цепочки формирования добавленной стоимости в стране и быструю модернизацию производства, создание основы для появления и развития производств будущего.

"Мы определили несколько кластеров по разным критериям отбора. Это – кластер "Технологическое производство", кластер "Энергетическая безопасность и декарбонизация", кластер "Безопасность жизни", кластер "Город мастеров" и большой самостоятельный кластер "Транспорт и инфраструктура", - сказал министр.

Любченко добавил, что министерство вернулось к межотраслевому балансу, чтобы найти точки роста.

Программа действий правительства: что необходимо знать

В 2020 году парламент дважды отказался поддержать программу действий правительства Дениса Шмыгаля, после чего премьер заявил, что Кабмин будет работать по этой программе.

3 марта этого года Кабинет министров утвердил Национальную экономическую стратегию Украины до 2030 года.

В тексте стратегии указано, что её реализация позволит обеспечить рост реального валового внутреннего продукта Украины не менее чем в два раза.

Так, среди ожидаемых результатов от реализации стратегии указывается рост ВВП на душу населения не менее чем до 10 тысяч долларов США; рост производительности труда - нe менее чем в 1,7 раза, и увеличение чистого притока прямых иностранных инвестиций не менее чем до 15 млрд долларов США в год, начиная с 2025 года.

Планируется, что рост объемов экспорта достигнет отметки в 150 млрд долларов США в год, уровень безработицы снизится до 6%, а показатель гендерного разрыва в оплате труда - до 10%.

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Автор: Дмитрий Шварц