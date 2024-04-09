Группа известных австралийцев призывает федеральное правительство конфисковать миллиарды долларов российских активов, замороженных австралийскими властями, чтобы направить их на финансовую поддержку Украины. Речь идет о 9 млрд долларов, пишет Sydney Morning Herald.
Отмечается, что группа, в которую входят бывшие премьер-министры, бизнесмены, профсоюзные и военные лидеры, а также бывшие дипломаты, обратилась к министру финансов Джиму Чалмерсу с призывом рассмотреть несколько вариантов перенаправления миллиардов "грязных денег", находящихся в Австралии с момента введения санкций против российских олигархов и других лиц, которые способствовали вторжению РФ в Украину.
На фоне растущей критики отсутствия военной и гуманитарной помощи со стороны Австралии сторонники Украины обратились к правительству с просьбой присоединиться к другим странам в разработке правовых возможностей использования суверенных российских активов для восстановления Украины. Также просят обновить законодательство, чтобы обеспечить возможность использования таких активов.
"Мы обращаемся с этой просьбой, потому что Австралия может сделать гораздо больше, чем может себе позволить, без ущерба для австралийских налогоплательщиков. Девять миллиардов долларов российских активов, которые сейчас находятся в Австралии, могут иметь огромное значение для восстановления и реконструкции Украины. Они могли бы эффективно профинансировать реконструкцию половины образовательной инфраструктуры Украины", – говорится в письме, которое подписали бывший премьер-министр Джон Говард и другие.
По словам журналистов, Австралия не имеет внутреннего механизма ареста замороженных активов. Действующая правовая база не позволяет правительству арестовать или подать заявление об их конфискации. Закон о доходах, полученных преступным путем, не распространяется на активы, замороженные из-за санкций. Действующие правила диктуют, что когда санкции будут сняты, владельцы активов должны получить их обратно в полном объеме, плюс проценты, которые были согласованы в договоре до введения санкций.
В дополнение к суверенным активам, более 40 российских олигархов попали под санкции австралийского правительства с начала вторжения. Около 9 миллиардов долларов наличности и активов российских олигархов было заморожено. Это более чем в девять раз превышает сумму, которую федеральное правительство пообещало выделить на военную и гуманитарную помощь.
Анализ Института Киля, который занимается мониторингом помощи Украине, показал, что Австралия выделила лишь 0,04% своего ВВП на помощь Украине. Только Новая Зеландия, Тайвань и Турция из 41 страны, которые предоставили Украине деньги, выделили меньше.
Использование активов РФ
Европейский Союз подготовил закон, согласно которому Украина начнет получать прибыль от замороженных российских активов уже в июле. Предложения, которые нуждаются в поддержке всех государств-членов, предусматривают введение налога на непредвиденную прибыль, полученную от обездвиженных резервов, с целью использования примерно 3 миллиардов евро (3,3 миллиарда долларов США) в год для финансирования поставок оружия в Украину и стимулирования оборонной промышленностью стран.
Ранее УНИАН писал, что страны-члены Евросоюза опасаются российского возмездия и кибератак после конфискации замороженных активов центробанка РФ.