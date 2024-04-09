Политики и бизнесмены обратились к министру финансов страны с призывом рассмотреть несколько вариантов использования замороженных российских активов.

Группа известных австралийцев призывает федеральное правительство конфисковать миллиарды долларов российских активов, замороженных австралийскими властями, чтобы направить их на финансовую поддержку Украины. Речь идет о 9 млрд долларов, пишет Sydney Morning Herald.

Отмечается, что группа, в которую входят бывшие премьер-министры, бизнесмены, профсоюзные и военные лидеры, а также бывшие дипломаты, обратилась к министру финансов Джиму Чалмерсу с призывом рассмотреть несколько вариантов перенаправления миллиардов "грязных денег", находящихся в Австралии с момента введения санкций против российских олигархов и других лиц, которые способствовали вторжению РФ в Украину.

На фоне растущей критики отсутствия военной и гуманитарной помощи со стороны Австралии сторонники Украины обратились к правительству с просьбой присоединиться к другим странам в разработке правовых возможностей использования суверенных российских активов для восстановления Украины. Также просят обновить законодательство, чтобы обеспечить возможность использования таких активов.

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"Мы обращаемся с этой просьбой, потому что Австралия может сделать гораздо больше, чем может себе позволить, без ущерба для австралийских налогоплательщиков. Девять миллиардов долларов российских активов, которые сейчас находятся в Австралии, могут иметь огромное значение для восстановления и реконструкции Украины. Они могли бы эффективно профинансировать реконструкцию половины образовательной инфраструктуры Украины", – говорится в письме, которое подписали бывший премьер-министр Джон Говард и другие.

По словам журналистов, Австралия не имеет внутреннего механизма ареста замороженных активов. Действующая правовая база не позволяет правительству арестовать или подать заявление об их конфискации. Закон о доходах, полученных преступным путем, не распространяется на активы, замороженные из-за санкций. Действующие правила диктуют, что когда санкции будут сняты, владельцы активов должны получить их обратно в полном объеме, плюс проценты, которые были согласованы в договоре до введения санкций.

В дополнение к суверенным активам, более 40 российских олигархов попали под санкции австралийского правительства с начала вторжения. Около 9 миллиардов долларов наличности и активов российских олигархов было заморожено. Это более чем в девять раз превышает сумму, которую федеральное правительство пообещало выделить на военную и гуманитарную помощь.

Анализ Института Киля, который занимается мониторингом помощи Украине, показал, что Австралия выделила лишь 0,04% своего ВВП на помощь Украине. Только Новая Зеландия, Тайвань и Турция из 41 страны, которые предоставили Украине деньги, выделили меньше.

Использование активов РФ

Европейский Союз подготовил закон, согласно которому Украина начнет получать прибыль от замороженных российских активов уже в июле. Предложения, которые нуждаются в поддержке всех государств-членов, предусматривают введение налога на непредвиденную прибыль, полученную от обездвиженных резервов, с целью использования примерно 3 миллиардов евро (3,3 миллиарда долларов США) в год для финансирования поставок оружия в Украину и стимулирования оборонной промышленностью стран.

Ранее УНИАН писал, что страны-члены Евросоюза опасаются российского возмездия и кибератак после конфискации замороженных активов центробанка РФ.

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