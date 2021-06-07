В то время как европейские страны поддерживают свои предприятия, пострадавшие во время коронакризиса, Украина решила усилить налоговое давление на бизнес.

Увеличение налогового давления на бизнес, которое планирует осуществить правительство в Украине, приведет к выводу капитала из страны и потере десятков тысяч рабочих мест.

Об этом говорится в статье «Финансовая пандемия на восточной границе ЕС может в конечном итоге ударить по самому сердцу Европы», которая опубликована на сайте Neweurope.

Отмечается, что в то время как европейские страны поддерживают свои предприятия, пострадавшие во время коронакризиса, Украина решила усилить налоговое давление на бизнес.

«В мае Украина решила повысить плату и налоги на крупные и средние предприятия. В то время как европейские страны поддерживают свои постковидные экономики массовыми инфраструктурными проектами и помощью местным предприятиям, Украина решила воспользоваться преимуществами высокого спроса на свой экспорт на мировых рынках и повышать налоги на отечественных производителей», - говорится в статье.

«Еще сильнее сложную экономическую ситуацию в стране осложняет токсичная среда, состоящая из коррумпированных чиновников и непрозрачной фискальной системы, что приведет к одному - выводу капитала из страны и потере десятков тысяч рабочих мест», - отмечает автор материала.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 12 мая одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс для сбалансирования государственного бюджета.

Документом предлагается повысить ставки налогов, в частности, платы за использование воды и лесов, экологического налога, рентных платежей и акциза на алкоголь и ряд других налогов.

Согласно мнению экспертов, инициативы властей Украины по увеличению налоговой нагрузки на экономику противоречат заявленным планам по ускорению экономического роста.

Как отметил эксперт Владимир Фесенко, желание власти сегодня пополнить госбюджет благодаря увеличению налогов в будущем может негативно сказаться на всей экономике страны.

По его словам, между украинским бизнесом и правительством должен быть проведен конструктивный диалог, чтобы найти оптимальную величину налоговой нагрузки.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко