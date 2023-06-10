Граждане с кредитами по месту жительства которых идут боевые действия или оккупация РФ, могут отсрочить свои выплаты.

Верховная Рада во время заседания приняла закон о введении обязательной реструктуризации потребительских кредитов для людей с территорий, которые задела война.

"За законопроекты №9051 и №9052 - введение обязательной реструктуризации потребительских кредитов для людей с территорий, которые затронула война во время военного положения и 30 дней после него проголосовали в общей сложности 264 и 256 народных депутатов соответственно", - написал народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Законы касаются людей, имеющих договоры о потребительском кредите, местом постоянного проживания или заброшенным местом постоянного проживания которых является территория, на которой ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированная РФ территория.

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Реструктуризация долгов украинцев - последние новости

11 апреля соответствующие законопроекты №9051 и №9052 были приняты парламентом в первом чтении.

Весной 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон Украины 2120-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения". Согласно этому документу, люди, оформлявшие кредиты в банках, получили две привилегии: не получать штрафы за просроченные кредиты; не увидеть повышения процентной ставки на сумму займа.

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