Объемы покупки населением Украины валюты в августе превысили объемы ее продажи на $106,9 млн.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украине наблюдается рост объемов покупки валюты населением.

Об этом сообщает Нацбанк.

Объемы покупки населением Украины валюты в августе превысили объемы ее продажи на $106,9 млн.

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Объем покупки населением безналичной валюты в августе вырос до $127,5 млн, тогда как в предыдущие месяцы он не превышал $22 млн.

Объем продажи населением безналичной валюты в августе уменьшился до $198,5 млн с $202,7 млн в июле.

"Чистая" покупка в августе была сформирована преимущественно на наличном рынке – $177,8 млн. Покупка по сравнению с июлем выросла с $1,05 млрд до $1,354 млрд, тогда как продажа – с $1,02 млрд до $1,18 млрд.

Оборот на официальном наличном валютном рынке в августе превысил 60% довоенного уровня, тогда как в первые месяцы войны после полного запрета он составлял меньше 5%.

Объемы продажи безналичной валюты сократились по сравнению с довоенными в среднем в 2-2,5 раза, тогда как объемы покупки даже после значительного роста в августе все еще меньше в 3-4 раза.

В целом с начала этого года население продало валюты на $550 млн больше, чем купило.

Курс во время войны:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

С 27 июля 2022 года Национальный банк Украины разрешил банкам продавать в наличном сегменте валютного рынка половину от купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты дополнительно к продажи приобретенной с этой же даты наличной валюты.

5 сентября 2022 года Нацбанк изменил объемы продажи наличной валюты населению.

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