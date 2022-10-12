Отмечается, что после изменения курса гривни к доллару в июле 2022 года средняя пенсия в Украине составляет 121$.

Из-за полномасштабной войны в Украине изменился размер пенсий: в среднем выплаты за первое полугодие 2022 года выросли на 17% в гривне и на 10% в долларах - 4437 грн или 152$ по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом сообщили в Опендатабот, ссылаясь на данные Пенсионного фонда Украины.

В то же время после изменения курса гривни к доллару в июле 2022 года средняя пенсия в Украине составляет 121$. Вместе с этим стоит заметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года пенсия выросла почти вдвое в гривне и 34% в долларовом эквиваленте.

Видео дня

При этом сократилось количество пенсионеров, которые получают менее 3000 грн пенсионных выплат с 54% в 2021 до 43% в 2022.

Зато увеличился процент пенсионеров, которые получают более 10 000 грн до 6,6% в 2022, тогда как таких, кто получает от 5000 до 10 000 грн уже 18,5% пенсионеров против 13,5% в первом полугодии прошлого года.

Также следует отметить, что количество пенсионеров за этот год сократилось почти на 200 тысяч человек, то есть на 0,6%. По состоянию на июль в Украине было 10 775 414 пенсионеров.

Пенсия в Украине: что стоит знать

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине с 1 октября, в связи с повышением размера минимальной зарплаты, произошли перерасчеты минимальной пенсии по возрасту для неработающих украинцев, а с 1 декабря пенсии будут повышены благодаря увеличению прожиточного минимума. С 1 октября 2022 года минимальная зарплата в Украине выросла с 6,5 до 6,7 тысячи гривен

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что правительство не видит возможности повышать минимальную зарплату в 2023 году.

Вас также могут заинтересовать новости: