Запуск накопительной системы является единственным путем для существенного роста пенсионных выплат.

Кабинет министров надеется, что Верховная Рада уже в этом году примет законы, которые позволят запустить в Украине процесс создания накопительной пенсионной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вступительном слове во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Правительство надеется, что народные депутаты после летнего отпуска рассмотрят этот вопрос, чтобы уже в этом году были приняты первые законы, которые позволят начать планомерный процесс создания накопительной пенсионной системы в Украине", - сказал он.

По словам Шмыгаля, запуск накопительной системы является единственным путем для существенного роста пенсионных выплат.

"Если мы хотим увеличить пенсию вдвое, то нет другого механизма, как вводить второй, накопительный, уровень государственной пенсионной системы. Это - действенный рецепт успешных стран, где есть действительно высокие пенсии. Это – тот путь, который мы должны пройти в Украине", - сказал он.

Также он добавил, что правительство после запуска накопительной системы не откажется от солидарной пенсионной системы и индексации пенсий.

"Накопительная пенсионная система будет работать в формате дополнительных выплат к существующей государственной солидарной пенсии, которую продолжат получать украинцы", - подчеркнул премьер.

Накопительная пенсия в Украине: что необходимо знать

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

Автор: Дмитрий Шварц