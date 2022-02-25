Также Кабмин поручил Минфину и Казначейству в первую очередь финансировать оборонные расходы.

Кабинет министров во время внеочередного заседания принял решение о выпуске военных облигаций на сумму до 400 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время обращения.

"Правительство приняло решение осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд грн путем поэтапного выпуска военных облигаций", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что наша экономика переориентируется на формат работы "все для экономики, все для фронта".

Также премьер-министр объявил, что средства, полученные гражданами за вакцинацию в рамках программы "єПідтримка", можно будет направить для помощи военнослужащим в международный благотворительный фонд "Вернись живым" или перечислить на спецсчет НБУ.

Правительство поручило в первую очередь финансировать оборонные расходы

Кроме того, Кабинет министров на внеочередном заседании принял решение, согласно которому финансирование сектора безопасности и обороны будет первоочередным.

"В связи с военным положением Государственная казначейская служба совместно с Минфином осуществит перераспределение средств, чтобы в первую очередь финансировать усиление национальной безопасности и обороны, необходимые первоочередные меры в условиях военного положения и платежи", - сообщил Денис Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины срочно перечислил 19 млрд грн в государственный бюджет Украины для финансового обеспечения функционирования государства в условиях военного положения.

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