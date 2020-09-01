В августе текущего года Украина экспортировала на 13% больше продукции, чем в июле.

Экспорт товаров из Украины в денежном выражении в июле и августе текущего года продолжает расти по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Наш экспорт растет два месяца подряд. Июль стал немножко лучше июня, а рост в августе к июлю составил 13 процентов", - написал он.

Качка отметил, что в годовом выражении экспорт в августе 2020 года сократился по сравнению с августом 2019 года всего на 1,6%, "что в условиях пандемии звучит как фантастика".

Экспорт и коронавирус

Экспорт товаров из Украины на фоне коронавирусных ограничений в целом за 8 месяцев этого года составил 30,91 млрд долларов - на 6,6% меньше, чем в прошлом году. При этом импорт просел на 12,39%.

"Международная торговля восстанавливается значительно более быстрыми темпами, чем после кризиса 2008 года", - отметил Качка.

"Но радует то, как быстро торговля восстанавливается. Это подтверждает не только наша статистика, но и исследование немецкого Kiel Institute for the World Economy, опубликованное вчера. Согласно ему, международная торговля восстанавливается значительно более быстрыми темпами, чем после кризиса 2008 года", - подчеркнул Качка.

Дефицит внешней торговли

По данным Госстата, дефицит внешней торговли товарами Украины за первое полугодие 2020 года составил 1,277 млрд долл., что в 3 раза ниже дефицита за аналогичный период предыдущего года. Экспорт товаров из Украины за шесть месяцев сократился на 6,4% - до 22,913 млрд долл., а импорт сократился на 14,3% - до 24,189 млрд долл.

Падение внешней торговли

Импорт товаров в Украину за 7 месяцев 2020 года составил 28,8 миллиарда долларов, что на 13%, или на 4,2 миллиарда долларов меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, экспорт украинских товаров составил 26,6 млрд долл., что на 7%, или 2,1 млрд долл. меньше, чем за аналогичный период того же года.

Наибольшую долю среди экспортируемых из Украины товаров составляют: зерновые - 18,5%, черные металлы - 16,9%, жиры и масла животного или растительного происхождения - 12,8%.

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Автор: Елена Коваленко