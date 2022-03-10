Украинская власть отменила действующее соглашение stand-by / фото REUTERS
Украина прекратила сотрудничество с Международным валютным фондом в рамках программы Stand-by, второй пересмотр которой начался за день до войны.
Об этом сообщается на официальной странице МВФ.
"Украинская власть отменила действующее соглашение stand-by, и власти выразили намерение сотрудничать с МВФ над разработкой соответствующей экономической программы, направленной на восстановление и рост, когда будет такая возможность. Органы власти намерены продолжать тесные консультации, поскольку они продолжают разрабатывать и внедрять эффективные меры по смягчению кризиса", - говорится в сообщении.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- 9 марта 2022 года Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил решение выделить Украине дополнительное финансирование в объеме 1,4 млрд долл. США по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument (RFI).