МВФ планирует в ближайшее время выделить Украине 1,4 млрд долл. США по программе экстренной поддержки.

Украина прекратила сотрудничество с Международным валютным фондом в рамках программы Stand-by, второй пересмотр которой начался за день до войны.

Об этом сообщается на официальной странице МВФ.

"Украинская власть отменила действующее соглашение stand-by, и власти выразили намерение сотрудничать с МВФ над разработкой соответствующей экономической программы, направленной на восстановление и рост, когда будет такая возможность. Органы власти намерены продолжать тесные консультации, поскольку они продолжают разрабатывать и внедрять эффективные меры по смягчению кризиса", - говорится в сообщении.

Война против Украины: