Нормативы жилищных субсидий в "красной" зоне карантина серьезно возрастут.

Начисление субсидий в "красной" зоне адаптивного карантина будет осуществляться на основе увеличения социальных нормативов на 50%.

О повышении субсидий сообщило Министерство социальной политики на своем сайте.

"Расчет жилищных субсидий на период карантина для "красной" зоны производится с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов, в пределах которых дается субсидия на холодную и горячую воду, водоотведение, электроэнергию и природный газ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что стандартные социальные нормативы выглядят таким образом:

Холодная вода – 2 кубометра на человека (при наличии горячей воды) и 3,6 кубометра (при отсутствии горячей воды);

Горячая вода – 1,6 кубометра на одного человека в месяц;

Водоотведение – 3,6 кубометра на одного человека в месяц;

Газ – при наличии плиты и горячей воды – 3,3 кубометра на одного человека в месяц, при наличии плиты и без горячей воды – 5,4 кубометра, при наличии газовой плиты и газовой колонки – 10,5 кубометров;

Электроэнергия – 70 кВт/ч в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 кВт/ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт/ч в месяц.

Напомним, с 15 октября "красный" уровень епіднебезпеки установлен на территории Херсонской области, а с 18 октября – в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Ранее в Министерстве соцполитики сообщили, что, согласно законодательству, субсидия не назначается, если человек имеет просроченную более чем на три месяца задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек, и общая сумма которой превышает 340 грн.

Автор: Богдан Слуцкий