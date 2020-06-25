цей матеріал доступний українською

Каждая третья украинская семья получает субсидии и льготы на оплату коммуналки

11:40, 25 июня 2020
Финансы
43 0
Почти 10 млн украинских семей имеют долги за услуги ЖКХ / Фото УНИАН

Помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг получают почти 34% украинских домохозяйств. Из них 1,8 млн домохозяйств — льготу и 3,2 млн домохозяйств — субсидию.

Об этом заявила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская, сообщает «Урядовий кур'єр».

Читайте такжеВ Кабмине пообещали снизить тарифы на тепло и воду для украинцев

В бюджете на 2020 год на эти выплаты предусмотрено 39 млрд грн. По словам Хоцяновской в случае, если человек продолжает накапливать задолженность, выплату льготы или субсидии могут приостановить, однако 91-97% из этих людей не имеют долгов за коммуналку.

При этом 9,9 млн домохозяйств, которые не имеют права на получение льгот или субсидий, либо не воспользовались этим правом, имеют долги за жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 мая 2020 года общая сумма задолженности составила более 63 млрд грн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter