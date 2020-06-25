Каждая третья украинская семья получает субсидии и льготы на оплату коммуналки
Помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг получают почти 34% украинских домохозяйств. Из них 1,8 млн домохозяйств — льготу и 3,2 млн домохозяйств — субсидию.
Об этом заявила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская, сообщает «Урядовий кур'єр».
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В бюджете на 2020 год на эти выплаты предусмотрено 39 млрд грн. По словам Хоцяновской в случае, если человек продолжает накапливать задолженность, выплату льготы или субсидии могут приостановить, однако 91-97% из этих людей не имеют долгов за коммуналку.
При этом 9,9 млн домохозяйств, которые не имеют права на получение льгот или субсидий, либо не воспользовались этим правом, имеют долги за жилищно-коммунальные услуги.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 мая 2020 года общая сумма задолженности составила более 63 млрд грн.
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