Каждая третья украинская семья получает субсидии и льготы на оплату коммуналки

Выплаты льгот и субсидий на оплату услуг ЖКХ обходятся госбюджету в 39 млрд грн.

Помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг получают почти 34% украинских домохозяйств. Из них 1,8 млн домохозяйств — льготу и 3,2 млн домохозяйств — субсидию.

Об этом заявила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская, сообщает «Урядовий кур'єр».

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В бюджете на 2020 год на эти выплаты предусмотрено 39 млрд грн. По словам Хоцяновской в случае, если человек продолжает накапливать задолженность, выплату льготы или субсидии могут приостановить, однако 91-97% из этих людей не имеют долгов за коммуналку.

При этом 9,9 млн домохозяйств, которые не имеют права на получение льгот или субсидий, либо не воспользовались этим правом, имеют долги за жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 мая 2020 года общая сумма задолженности составила более 63 млрд грн.

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