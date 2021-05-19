Сейчас криптовалюта торгуется по $39,1 тыс.

Курс биткоина продолжает падать. Сейчас криптовалюта торгуется по $39,1 тыс. За последний день она подешевела на 13,92%.

Курс опускался до $38,6 тыс., свидетельствуют данные портала Coindesk.

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Это самый низкий курс криптовалюты с начала февраля и на $26,2 тыс. дешевле рекордного уровня $64,8 тыс., которого биткоин достиг 14 апреля.

Заявление Маска

Падение криптовалюты началось с заявления главы американской компании Tesla Илона Маска о том, что компания не будет принимать биткоины для расчета за электромобили. Он также не исключил, что Tesla продаст свои биткоины, стоимость которых на начало февраля составляла $1,5 млрд.

Удар со стороны Китая

Дополнительный удар по биткоину нанесло то, что Китай запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с криптовалютными транзакциями, и предостерег инвесторов от спекулятивной криптоторговли.

Об этом говорится в совместном заявлении трех отраслевых ассоциаций — Национальной ассоциации интернет-финансов Китая, Китайской банковской ассоциации и Платежно-клиринговой ассоциации Китая.

Китай запретил криптовалютные биржи и первоначальные предложения монет, но не запретил физическим лицам держать криптовалюты.

Ставка против Илона Маска

18 мая 2021 года американский инвестор Майкл Бьюрри, который во время кризиса 2008 года сделал миллиардные ставки против ипотечных бумаг, сделал крупную ставку против компании Tesla Илона Маска.

Что такое биткоин

Биткоин (Bitcoin) - электронная валюта, концепт которой был озвучен Сатоси Накамото 2008 года и представлен им в 2009 году, базируется на самоопубликованном документе Накамото.

Изначально эта криптовалюта стоила всего несколько центов и практически не привлекала к себе внимания общественности. Только в 2013 году курс биткоина впервые преодолел отметку в 1000 долларов.

Знаковым для этой криптовалюты стал 2017 год, в начале которого один биткоин стоил тысячу долларов. Затем он начал пересекать тысячные отметки чуть ли не ежемесячно, уверенно приближаясь к 20 тысячам.

Как менялся курс криптовалюты

В феврале 2020 года на фоне падения мировых фондовых рынков биткоин уверенно рос. 9 февраля цена криптовалюты пересекла отметку в $10 тысяч впервые с октября 2019-го.

Цена криптовалюты 13 марта 2020 года упала на 32% до $3915, что было самым низким показателем с марта 2019 года.

11 мая 2020 года состоялся "халвинг" биткоина (BTC). Основная задача этого механизма, заложенного в протокол работы сети блокчейна более десяти лет назад - контролировать эмиссию криптовалюты и сдерживать ее инфляцию.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Nasdaq и S&P 500 обвалились на 9,5 процента по итогам торгов 12 марта. Это стало рекордным падением с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник".

По состоянию на 28 июля 2020 года в начала карантина биткоин подорожал в три раза.

По состоянию на 21 октября 2020 года курс биткоина, который обвалился в начале сентября, достиг 12,291 доллар за монету.

22 октября 2020 года стоимость биткоина поднялась до годового максимума.

4 ноября 2020 года, в день президентских выборов в США курс биткоина поднялся выше $14 тысяч.

18 ноября 2020 года стоимость биткоина впервые с декабря 2017 года превысила $18 тысяч.

16 декабря биткоин установил сразу три рекорда.

30 декабря 2020 года курс биткоина поднялся до $29 тысяч.

По состоянию на 8 января 2021 года стоимость биткоина превысила $40 тысяч.

19 февраля 2021 года Илон Маск раскрыл секрет успеха биткоина.

22 февраля 2021 года цена биткоина превысила $58 тысяч.

13 апреля 2021 года биткоин в ходе торгов превысил $62,7 тыс., обновив исторический максимум.

23 апреля 2021 года биткоин обвалился до рекордного минимума.

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Автор: Елена Коваленко