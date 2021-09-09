Больше всего украинцы задолжали за газ и его распределение.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец июля 2021 года снизились на 3%, по сравнению с июнем, до 64,3 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на конец июля задолженность населения за природный газ составила 23,7 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду – 20,3 млрд грн, за управление многоквартирными домами – 5,5 млрд грн, за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 6,5 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 1,2 млрд грн, за поставку электроэнергии – 7,1 млрд грн.

В июле население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 12,4 млрд грн (117,3% начисленных за этот период сумм).

Читайте такжеУкраинцы накапливают миллиардные долги за коммуналку: за что тяжелее всего платить

Как сообщал УНИАН, по данным Единого реестра должников, в Украине количество должников по оплате коммунальных услуг в 2020 году выросло на 50%, при этом больше всего в судебном порядке с украинцев взимают задолженность перед теплопоставщиками.

Напомним, ранее в Минрегионе рассказали, когда в Украине начнется отопительный период. В пресс-службе ведомства рассказали, что отопительный период начинается, если в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8°С и ниже, а заканчивается, когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает +8°С.

Автор: Игорь Орел