В списке - 103 компании из двух стран.

Министерство торговли США ввело санкции против 45 российских и 58 китайских компаний.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на информацию американского ведомства.

В документе указано, что предприятия, попавшие под санкции, сотрудничают с вооруженными силами двух стран. Теперь они не смогут организации не смогут

В перечень попали такие российские предприятия, как Рособоронэкспорт, госкорпорация "Ростех", корпорация "МиГ", "Гражданские самолеты Сухого", "Туполев", Объединенная авиастроительная корпорация, Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики (ВНИИА) имени Духова, Научно-исследовательский технологический институт (НИТИ) имени Александрова, РКЦ "Прогресс".

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В списке также Минобороны России и Служба внешней разведки РФ.

Среди попавших под санкции предприятий КНР — Китайское газотурбинное предприятие AECC, Международная холдинговая корпорация AVIC, Hafei Aviation Industry и другие. Под ограничения также попали Пекинский авиационный институт AECC, Научно-исследовательский институт автоматического управления полетом AVIC (FACRI), Исследовательский институт электронных технологий AVIC Leihua (LETRI) и другие институты.

"Министерство торговли признает важность использования своего партнерства с американскими и мировыми компаниями для борьбы с усилиями Китая и России по отвлечению американских технологий для своих дестабилизирующих военных программ", = заявил глава ведомства Уилбур Росс.

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Автор: УНИАН