Также Украина должна привлекать в том числе компании стран-доноров к расходованию предоставленных ресурсов.

В рамках работы Рамштайна деньги просто так никто не дает, нужно показать конкретные проекты и как они будут внедряться и уже под них выделяется финансирование. Об этом в интервью Forbs рассказал министр финансов Сергей Марченко.

"Надо отличать Рамштайн военный и межведомственную координационную платформу доноров. Она решает свои задачи, насколько это возможно. Есть много нюансов. Что касается платформы, мы с партнерами говорим о деньгах, а их просто так никто не дает, надо об этом забыть. Сначала нужно показать конкретные проекты и как они будут внедряться. Это чрезвычайно многообещающая история. Надо дать возможность сформировать все необходимые бюрократические механизмы, чтобы у нас была инфраструктура, которая поможет накладывать имеющийся ресурс с имеющимися проблемами и потребностями", - отметил Марченко.

Он подчеркнул, что задача и для Украины, и для наших партнеров – сфокусироваться не только на том, как привлекать деньги, но и на их использовании.

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"Это опять же о подготовке проектов. Далее уже мы сможем говорить об увеличении масштабов с 14 млрд долларов, о которых идет речь сейчас до 30 или 50 млрд в год. Но для этого нужны инвестиции. Условно, чтобы в области строительства у нас были представлены, например, и компании из стран G7", - сообщил министр финансов.

Восстановление Украины - заявления Марченко

Даже при наличии средств на восстановление Украины от международных партнеров строительство не начнется сразу из-за сложных процессов проектирования.

Как рассказал министр финансов Сергей Марченко, в бюджете уже имеются 3,3 млрд долл. на восстановление, остается привлечь 10,8 млрд долл., которые в Минфине рассчитывают получить от партнеров.