Наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Ривненской области, где она составляет 2012 грн.

В марте 2021 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 2,95 млн граждан, а ее средний размер увеличился на 13,6% по сравнению с февралем и составил 1685 грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства социальной политики Украины.

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Отмечается, что в марте за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 134,9 тыс. домохозяйств, а назначена субсидия была 72,9 тыс. домохозяйств.

В марте 2021 года предоставлено субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 4,8 млрд грн. Из них 4,52 млрд грн было получено субсидиантами в наличной форме, а 274 млн грн - в безналичной.

Согласно данным министерства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в марте 2021 года по сравнению с февралем увеличился на 13,6% – 1685 грн против 1483 грн.

При этом наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Ровенской области, где она составляет 2012 грн. Наименьший средний размер субсидии зафиксирован в Одесской области – 1193 грн.

Что этому предшествовало

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий, в том числе провести соответствующую работу по информированию населения о возможности получения такой помощи, а также создать инструмент, который поможет населению сверять расчеты с поставщиком.

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Автор: Анна Бредихина