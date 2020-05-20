В правительстве назвали сроки подписания меморандума с МВФ по новой программе

Подписание меморандума и получение транша МВФ ожидается до конца месяца.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании уполномочил министра финансов Сергея Марченко подписать письмо к Международному валютному фонду от имени правительства относительно новой программы сотрудничества.

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«После продолжительных переговоров и выполнения предварительных мер было достигнуто соглашение с МВФ по началу новой программы для Украины сроком на 18 месяцев общим объемом 5 млрд долларов США. С учетом этого Украина должна направить на рассмотрение совета директоров МВФ письмо о намерениях правительства Украины и Национального банка, а также Меморандум об экономической и финансовой политике», - сказал Сергей Марченко.

По его словам, подписание меморандума и получение транша МВФ ожидается до конца месяца.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины прогнозирует получение первого транша МВФ на 2 млрд долл. во втором квартале 2020 года.

Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс ранее заявил, что фокус переговоров МВФ и Украины сместился на новую программу финансирования, которая поможет справиться с последствиями пандемии в экономике и сфере здравоохранения и может стать резервной, поскольку украинская власть еще не выполнила условия для получения средств по трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долл., о которой договорились в декабре 2019 года.