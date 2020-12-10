Выполнение Украиной обязательств перед международными кредиторами разблокирует следующие транши официального финансирования.

Сотрудничество с Международным валютным фондом остается фундаментом для восстановления украинской экономики.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в ходе брифинга.

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«Сотрудничество с Фондом остается фундаментом для восстановления украинской экономики. Финансирование от МВФ и других международных партнеров является критически важным для осуществления запланированных бюджетных расходов. Без этой поддержки фискальный импульс, необходимый для оживления экономики, будет значительно меньшим, а восстановление – более медленным», - сказал Шевченко.

Он отметил, что выполнение Украиной обязательств в рамках соглашений с международными кредиторами разблокирует следующие транши официального финансирования. Это будет способствовать снижению стоимости государственных заимствований на внутреннем и внешнем рынках.

Хронология событий

Ранее Министерство инфраструктуры сообщило, что в рамках проекта «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение» планирует привлечь 65 млн долл. займа от Международного банка реконструкции и развития и 100 млн евро от Европейского инвестиционного банка на ремонт 183 километров дорог в Луганской области.

9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

23 июля 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль во время своего визита в Брюссель подписал меморандум и кредитное соглашение о выделении Украине макрофинансовой помощи от Европейского Союза на сумму 1,2 млрд евро.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

8 декабря 2020 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что Украина должна снизить зависимость от внешних кредитных ресурсов.

8 декабря 2020 года Кабинет министров признал целесообразным привлечение кредита в размере 340 млн евро от Европейского инвестиционного банка на реализацию проекта «Программа по восстановлению Украины».

9 декабря Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и правительство Украины заключили 3 кредитных соглашения на общую сумму 640 млн евро для реализации приоритетных проектов в сферах транспорта и инфраструктуры.

9 декабря 2020 года Европейский Союз предоставил Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи.

9 декабря 2020 года стало известно о том, что Европейская комиссия выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи после выполнения определенных условий.

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Автор: Екатерина Жирий