По словам Марченко, единственная возможность для Украины получать международную помощь - это собирать налоги.

До завершения войны Украина не сможет уменьшать налоги, поскольку от этого будет зависеть финансовая поддержка международных партнеров.

Как отметил министр финансов Сергей Марченко в интервью "Радио Свобода", любые изменения требуют тщательных расчетов, так как от этого будет зависеть, получит ли Украина столь необходимые деньги от международных партнеров.

"Мы почему-то считаем, что давайте сделаем здесь у нас рай и освобождение от уплаты налогообложения. Нет! Единственная возможность нам получать международную помощь - это собирать налоги. Потому что это ключевой месседж, который нам доносят постоянно. Будете собирать налоги вы - будем убеждать налогоплательщиков мы! Это очень принципиальные вещи", - сказал он в интервью, комментируя идею представителей Офиса президента о реформе налоговой службы "10-10-10%".

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Марченко добавил, что пока Украина находится под программой МВФ, то существуют определенные обязательства по системе налогообложения в стране, а после окончания войны к налоговому вопросу непременно вернутся.

"Или это (снижение налоговой нагрузки – УНИАН) возможно после завершения программы или завершения военной кампании, войны? Да. Я не исключаю, что могут быть дискуссии", - сказал он.

Налоги во время войны

В течение 2022 года заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма неоднократно предлагал налоговую реформу "10-10-10%". Проект налоговой реформы предусматривает единую ставку налога на прибыль, доходы физлиц и добавленную стоимость на уровне 10%.

По некоторым оценкам, если бы предложенную Офисом президента налоговую реформу ввели с 1 января этого года, бюджет бы по меньшей мере потерял 340 млрд грн поступлений.

Стоит напомнить, что с 1 июля 2023 года в Украине вернули налоговые ставки, которые действовали до полномасштабной войны.

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