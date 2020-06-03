Зеленский: контрабандисты еще два-три года будут "штормить" Украину

При этом президент считает, что надо «сломать им хребет».

Президент Украины Владимир Зеленский считает борьбу с контрабандой одной из основных задач власти, причем прогнозирует серьезное сопротивление со стороны противоборствующей стороны, о чем сказал на встрече с бизнесом в Хмельницкой области.

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«В ближайшие два-три года они будут «штормить» эту страну. Так будет. Но если мы будем с этим бороться и какое-то время у нас не будет кофе, лосося, хамона – переживем это время, но покажем им, что не будет другого. Нет другого шанса, как сломать им хребет. Или давайте их пропускать», - сказал он.

В качестве примера подобной борьбы президент привел ситуацию в Закарпатской области, где он назначил главой облгосадминистрации Алексея Петрова.

«Поставил я губернатором офицера Службы безопасности Украины, потому что любого другого губернатора или покупают местные элиты, или другие элиты, которые потом продают кофе или что-нибудь другое. Их покупают или запугивают, а раньше их даже могли похоронить. Потому я поставил человека, который вторым-третьим был в СБУ, человека, которого боятся, которого стороной обходят местные большие контрабандисты», - сказал Зеленский.

Как отметил президент, после назначения Петров провел операцию против контрабандистов, которые «двадцать лет платят таможеннику 500 баксов и едут», а те в ответ заявили, что «у вас завтра ничего не будет, никаких продуктов, текстиля, ни кофе, ничего другого». Однако, по словам Зеленского, из десятков автомобилей контрабандистов, застрявших на границе, было только пять машин «заговорщиков», а остальным стало понятно, что больше их пропускать не будут.

«И это происходит на всех таможнях. Проверка мощностей – кто кого, можем ли мы выдержать. То Санжары, то Закарпатье, то Черновцы, в Одесщине. И сплошь и рядом контрабанда. Оно так есть и будет. Мы подтянули туда Нацгвардию, войска на Закарпатье. Вы такое видели, чтобы какие-то маршрутчики выкручивали руки Национальной гвардии Украины? «Мы вас тут разнесем» - вот, что происходило на Закарпатье», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля на внеочередном заседании Кабинет министров Украины уволил руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова, а также ряд их заместителей.

После этого министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о рестарте Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы и потере доверия к уволенным руководителям.

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