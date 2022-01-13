Самой дорогой аренда "однушки" оказалась в столице.

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в среднем по Украине в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года выросла на 10% - до 4 тыс. 294 гривень в месяц.

Об этом сообщила Государственная служба статистики на своем официальном сайте.

Самая дорогая аренда однокомнатной квартиры в столице, стоимость которой выросла в прошлом году с 7 624 до 8 513 грн (на 11,7%). На втором и третьем месте Львовская область - с 4 776 до 5 191 грн (на 8,7%) и Одесская область - по 5 029 до 5 081 грн (на 1%) соответственно.

При этом, по данным Госстата, дешевле всего арендовать однокомнатные квартиры в Луганской области - за 2 256 грн, Сумской области - 2 364 грн и Ивано-Франковской области - по 2 619 грн.

Читайте такжеВ Киеве под видом комнаты хотят сдать в аренду балкон: сколько просят (фото)Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в декабре в годовом выражении по сравнению с декабрем 2020 года составила 10%.

А по мнению президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрия Питы, отопительный сезон и высокие коммунальные тарифы спровоцируют изменение цен на аренду жилья в Украине.

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